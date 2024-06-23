Обмежений у коштах Пхеньян транспортує контейнери до РФ, щоб допомогти їй продовжувати війну проти України.

Цього тижня президент Росії Володимир Путін і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин підписали пакт про взаємну оборону, пообіцявши "негайно надати військову допомогу" один одному в разі нападу. Угода формалізує домовленості, які зміцнилися після вторгнення Путіна в Україну: Москва, яка потребує боєприпасів, і Пхеньян, який відчуває нестачу грошей, перебуваючи під жорсткими міжнародними санкціями, щасливі вести бізнес, пише The Washington Post.

За два дні до зустрічі Державний департамент США підрахував, що з вересня Північна Корея поставила до Росії понад 11 000 контейнерів з боєприпасами. Новий аналіз даних про внутрішню російську торгівлю висвітлює, як партії північнокорейських боєприпасів розподілялися через Росію.

Дані, отримані некомерційною організацією з питань глобальної безпеки C4ADS і надані The Washington Post, охоплюють поставки з серпня по січень і показують, що понад 74 000 метричних тонн вибухівки були розподілені з двох портів на Далекому Сході Росії до 16 об'єктів переважно вздовж західних кордонів країни поблизу України. Ця вага дорівнює приблизно 1,6 мільйонам артилерійських снарядів того типу, який Росія використовувала у війні.

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За даними C4ADS, на об'єктах, куди прибули вантажі, було зазначено, що це боєприпаси, хоча в документації вони називаються вибуховими речовинами. Дані не містять інформації про походження вантажів, але аналіз газети виявив докази пересування російських кораблів між Північною Кореєю і Росією в той же період.

Королівський інститут об’єднаних служб (RUSI), британський аналітичний центр, який також використовує супутникові зображення для моніторингу переміщень між Північною Кореєю та Росією, помітив ті самі закономірності. Група виявила 27 вантажів між північнокорейським портом Раджин і двома російськими портами приблизно за той самий період, припускаючи, що тисячі контейнерів були переміщені, хоча вміст контейнерів залишається невідомим.

Відповідно до торгових даних, отриманих C4ADS, вантажі відправлялися в 16 місць по всій Росії, 12 з них поблизу відомих сховищ боєприпасів. Це вказувало експертам на те, що ці вибухівки, ймовірно, були боєприпасами.

У WP додали, що з аналізу були виключені судна, які не здатні перевозити контейнери з боєприпасами, а також судна, що прибувають з Японії, Південної Кореї або Тайваню, які різко критикують війну Росії проти України. Аналіз виключив судна, що прибувають з Китаю, оскільки немає звинувачень у використанні китайських боєприпасів у Росії.

"Це найближчий доказ російсько-північнокорейського зв'язку, коли йдеться про передачу боєприпасів, і це доводить, що росіяни і північнокорейці брехали, заперечуючи ці поставки", – заявив старший науковий співробітник сеульського Інституту стратегії національної безпеки Го Мьонг Хюн.

За словами Майкла Кофмана, старшого наукового співробітника програми "Росія та Євразія" Фонду Карнегі за міжнародний мир, надходження північнокорейських боєприпасів допомогло повернути перебіг війни на користь Росії. Це був один з "найважливіших факторів, що впливають на проведення операцій і на те, хто має перевагу у війні, яка характеризується виснаженням", – підкреслив Кофман.

Допомога РФ від союзників

У статті вказано, що Росія, чиї запаси боєприпасів вичерпуються у війні з Україною, покладається на своїх небагатьох союзників, які залишилися, щоб поповнити їх, тоді як ізольована Північна Корея завжди шукає способи заробити гроші.

Остерігаючись Заходу через вторгнення в Україну, Володимир Путін шукає партнерів, які поділяють його антизахідну позицію, в тому числі Китай, Іран і Північну Корею. Цього тижня Кім вихваляв "міцний союз" з Москвою і відкрито підтримав війну Путіна проти України. Це, за словами журналістів, найсильніша підтримка російського вторгнення з боку будь-якого іноземного лідера.

Кім Чен Ин також стикається зі зростаючими економічними санкціями та ізоляцією через свої ядерні амбіції. Йому потрібні їжа, паливо, гроші і збройові технології – все це може надати Росія. Хоча поки що незрозуміло, що Північна Корея отримала взамін, є ознаки того, що російські технології були використані в нещодавніх спробах Північної Кореї запустити в космос супутник-шпигун.

Дружба Росії та КНДР

Візит російського диктатора Володимира Путіна до Північної Кореї міг бути відповіддю на "наполегливе прохання" лідера КНДР Кім Чен Ина в обмін на постачання зброї Москві.

Раніше УНІАН писав, що Росія підвищує ставки у боротьбі із Заходом, підписавши пакт з Північною Кореєю. Дії правителя РФ Володимира Путіна збільшили занепокоєння у Вашингтоні та Сеулі.

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