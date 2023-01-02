Сили оборони України звільнили 28% від усіх окупованих Росією українських територій.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний оприлюднив підсумки трагічного та героїчного 2022 року.

"Збройні сили України та інші складові Сил оборони звільнили 40% окупованих після 24 лютого територій та 28% від усіх окупованих Росією територій", - написав він у соціальній мережі Facebook.

Головнокомандувач ЗСУ додав, що звільнення правобережної частини Херсонщини довело загальну площу деокупованих територій майже до 40 тис. кв.км.

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"На сьогодні Україна продовжує стримувати ворога на сухопутній ділянці загальною протяжністю 3 тис. 786 км, у т.ч. активна лінія фронту з агресором складає 1 тис. 500 км", - зазначив він.

Окремо Залужний зазначив, що підготовка складу та загальновійськових підрозділів ЗСУ проводиться на території 17 європейських країн.

"Загалом завдяки державам-партнерам підготовлено впродовж 2022 року понад 20 тис. військовослужбовців", - додав Залужний.

Крім того, з районів ведення бойових дій було евакуйовано понад 600 тис. цивільних громадян.

Як повідомив Залужний, понад тисячу важкопоранених військовослужбовців було направлено на лікування та реабілітацію до Нідерландів, Франції, Ірландії, Норвегії, Данії, Іспанії, Польщі, ФРН, Італії, Румунії, США і Ізраїлю.

Також, упродовж року очищено від вибухонебезпечних предметів: територій місцевості - 1 тис. 346,22 гектарів, лісових масивів - 21,18 гектарів, ліній електропередач - 134,66 км, газопроводів - 39 км, доріг - 182,1 км, будівель - 165,2 тис. м кв., та знищено - 41,8 тис. одиниць вибухонебезпечних предметів.

Втрати Росії в Україні - дані Генштабу ЗСУ на 2 січня

Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати Росії з 24 лютого 2022 року по 2 січня 2023 року орієнтовно склали 107 тисяч. 440 (720 окупантів за минулу добу).

Також Росія втратила: танків - 3031, бойових броньованих машин - 6093, артилерійських систем - 2027, РСЗВ - 423, засобів ППО - 213, літаків - 283, вертольотів - 269.