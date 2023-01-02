Загалом з 24 лютого 2022-го року ліквідовано майже 108 тисяч російських окупантів.

У новому 2023 році ЗСУ не збавляють темпів знищення російських окупантів, які прийшли до України з війною. Так, за добу ліквідовано 720 окупантів.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, загалом з початку повномасштабної війни українські захисники відправили на той світ 107 тисяч 440 путінських військових.

Втрати Росії у техніці на війні в Україні

танків – 3031 (+0);

бойових броньованих машин – 6093 (+9);

артилерійських систем – 2027 (+6);

РСЗВ – 423;

засобів ППО – 213;

літаків – 283;

гелікоптерів – 269;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1836 (+44);

крилатих ракет – 723;

кораблів /катерів – 16;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4725 (+5);

спеціальної техніки – 181.

Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках.

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Куди "прилетіло" окупантам за добу

Як повідомляв мер Мелітополя Іван Федоров, у ніч на 2 січня ЗСУ влучили по скупченню ворога у Мелітопольському районі, втрати рашистів уточнюються.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські захисники завдали ударів по районах зосередження живої сили та техніки окупантів на тимчасово зайнятій території Запорізької області.

Упродовж минулої доби українські захисники відбили атаки ворога в районах 11 населених пунктів в Луганській та Донецькій областях, йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

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