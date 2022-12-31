Російська армія запускала ракети зі стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з акваторії Каспійського моря та ракетних комплексів наземного базування.

Сили оборони України сьогодні збили 12 з понад 20 крилатих російських ракет.

Про це головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив у Facebook. Зокрема, попередньо, противник здійснив пуски більш як 20 крилатих ракет повітряного базування із застосуванням стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з акваторії Каспійського моря та ракетних комплексів наземного базування.

"Силами і засобами нашої протиповітряної оборони знищено 12 крилатих ракет: 6 в межах Київської, 5 Житомирської та 1 Хмельницької областей", - написав Залужний.

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