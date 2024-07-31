Україна підготувала для ротації 14 бригад, але тільки три з них укомплектовані, пояснив президент.

Президент України Володимир Зеленський назвав головні причини, через які російські війська продовжують наступ на сході і набирають силу.

"На це є кілька причин, - заявив він в інтерв'ю Le Monde. - Ми підготували 14 бригад, це вже не секрет. Бригади, які ми хотіли озброїти, захищати нашу територію і організовувати ротацію, даючи солдатам можливість відпочити і підкріпитися. Якщо з 14 бригад укомплектовані тільки три, чи зможемо ми зупинити росіян?".

Другою причиною президент назвав те, що росіяни бояться відступати:

Відео дня

"Якщо вони відступлять, їх уб'ють. Це абсолютна правда. Ми ніколи не зможемо собі цього дозволити, ніколи. Нелогічно боротися за життя людини, не зберігши його. Росіяни не хочуть про це думати. Путін байдужий, він не рахує загиблих".

Третьою причиною Зеленський вважає неможливість використовувати західну зброю так, як Україна вважає за необхідне:

"Нездатність використовувати всю нашу зброю, щоб зупинити ворога, є серйозною проблемою".

За його словами, російські збройні сили наразі задіюють великі ресурси для захоплення всієї Донецької області:

"Важко на всьому Східному фронті. Оскільки росіянам не вдалося взяти Харків - а ми розуміємо, що вони цього не зроблять - їхня головна мета змінилася. Фронтом, на якому вони концентрують свої зусилля, є, звичайно, Схід загалом, Слов'янськ, але також і місто Покровськ. Ще вони хочуть Костянтинівку, Торецьк, але поки що це тільки плани".

Зеленський зробив прогноз на осінь

Нагадаємо, у своєму зверненні 31 липня президент України Володимир Зеленський наголосив, що осінній сезон має стати часом результатів.

При цьому серпень глава держави назвав часом для підготовки.

Вас також можуть зацікавити новини: