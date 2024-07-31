Президент назвав серпень часом для підготовки.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що осінній сезон має стати часом результатів. Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні до українців 31 липня.

Зокрема, спочатку президент відзначив серйозний результат українських захисників неба, які цієї ночі збили усі 89 ударних дронів типу "Шахед"

"Дякую всім за влучність: нашим мобільним вогневим групам, винищувальній авіації, зенітникам, спеціалістам РЕБ – усім. Добре попрацювали в небі багатьох наших областей", - відзначив Зеленський.

У цьому зв'язку, як відзначив глава держави, дуже важливо й надалі нарощувати українські можливості захисту неба.

"Все для цього ми робимо. І зараз, якщо вже може досягатися такий вагомий результат у захисті від "шахедів", то це очевидний доказ – ми можемо бути сильнішими і в захисті від ракет, і в захисті від російської військової авіації. Все залежить від зброї в руках наших воїнів", - сказав Зеленський.

Він додав, що Україні потрібні надійні системи ППО та достатня далекобійність української зброї.

"Російський терор має програвати щоразу, коли окупант намагається зламати життя в Україні. І це не тільки наша безпека. Це безпека кожного поруч із Росією. Будемо й надалі працювати з нашими партнерами – переконувати, шукати у світі й постачати в Україну те, що необхідно для нашого захисту, виробляти спільно необхідну зброю. Це все – спільний захист усіх у Європі, усіх у світі, хто цінує життя", - підкреслив Зеленський.

Також президент повідомив, що провів нараду з міжнародниками – Офіс президента, МЗС – щодо підготовки нових домовленостей із партнерами, а також щодо відбудови в Україні.

"Готуємо й нові двосторонні безпекові угоди та нові домовленості на багатосторонньому рівні. Те, що точно посилить Україну. Серпень – час для підготовки. Осінь – час для результатів. Я вдячний усім у команді, хто залучений", - наголосив Зеленський.

Окрім того, президент подякував Сполученим Штатам за оголошений напередодні пакет підтримки у розмірі до 200 млн доларів.

"Серед іншого в пакеті - ракети для ППО "Насамс" - те, що потрібно, бо це завжди дефіцит. Також - боєприпаси для "хаймарсів" та "джавеліни". Дякую! Працюємо над максимально швидкою логістикою", - додав Зеленський.

Ще президент повідомив, що сьогодні заслухав доповідь від головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

"Фронтова ситуація. Передусім Покровський напрямок. Наші позиції, наші захисні дії та наше можливе посилення", - додав Зеленський.

Нагадаємо, напередодні звернення видання Bloomberg повідомило, що перші багатоцільові винищувачі F-16 вже прибули до України.

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