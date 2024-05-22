Передовсім ідеться про Покровський напрямок.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що напрямки основних боїв з російськими загарбниками на фронті залишаються незмінними. Про це він сказав у вечірньому зверненні до українців.

Зокрема, президент сьогодні двічі заслухав доповідь Головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського щодо ситуації на фронті. Одна з них була вранці, інша – "нещодавно".

"Напрямки основних боїв не змінились. Це передусім Покровський та інші донецькі напрямки. Також Купʼянський напрямок на Харківщині. Максимум уваги – усьому прикордонню зараз, і не лише у Харківській області, але й також на Сумщині. Завдання для наших підрозділів, загалом для Сил оборони теж незмінне. Ми маємо якнайбільше завдавати втрат окупанту", – наголосив Зеленський. Відео дня

Президент подякував кожному воїну, солдату й командиру, які дійсно забезпечують усій нашій державі і усім українцям необхідні результати.

"Особливо відзначу за бої цими днями 57-му окрему мотопіхотну бригаду – обороняє район Вовчанська й загалом нашу Харківщину, стійко утримує позиції та знищує окупанта саме так, як потрібно. Дякую, воїни! Також 82-га окрема десантно-штурмова бригада. Дякую вам, хлопці! І ще Покровський напрямок – 47-ма окрема механізована бригада. Молодці, воїни!", – відзначив голова держави.

Окрім того, як повідомив Зеленський, він провів спеціальну нараду на базі РНБО та Ставки щодо українського виробництва РЕБ, а також про про дрони, ракетну програму і протидію російським керованим авіабомбам.

"Складна тематика, і якщо щодо РЕБ, дронів, ракетної програми ми бачимо хороші тенденції, то з протидією російським бомбам ще треба дуже багато зробити. Деталі сьогодні обговорили. Альтернатив не може бути – Україні потрібні системи й тактики, які дадуть змогу захищати наші позиції, наші міста й громади від цих бомб. Це зараз фактично основний інструмент російського терору й просування окупанта", – резюмував президент.

Ситуація на фронті

За даними Генерального штабу ЗСУ, за поточну добу російські загарбники здійснили понад 100 наступів і штурмів на усій лінії фронту, але бої не припиняються. Наразі найбільше боєзіткнень зафіксовано на Куп’янському напрямку.

Водночас біля Вовчанська Харківської області росіяни намагаються прорвати українську оборону. Ворог цілодобово здійснює піхотні штурми, застосовує різні види артилерії, завдає ударів КАБами, а також використовує безпілотники.

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