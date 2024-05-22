Наразі найбільше боєзіткнень зафіксовано на Куп’янському напрямку.

За добу російські загарбники здійснили понад 100 наступів і штурмів на усій лінії фронту, але бої не припиняються. Про це йдеться в Оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

"Ворог продовжує атакувати вздовж майже всієї лінії фронту – загальна кількість наступальних і штурмових дій сьогодні вже зросла до 105. Найбільше боєзіткнень на цей час відбулося на Куп’янському напрямку. Сили оборони гнучко реагують на дії окупантів та вживають всіх необхідних заходів для виснаження наступального потенціалу російських військ", - наголошується у зведенні.

При цьому, на Харківському напрямку всі 10 боєзіткнень відбулися у районі села Липці.

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"Одне - ще триває. Всі ж сьогоднішні авіаудари ворог сконцетрував у районах Вовчанська та села Вільча. Скидав КАБи. Ситуація контрольована", - додали у Генштабі.

Разом з тим, на Куп’янському напрямку наразі тривають бої у районах Синьківки, Берестового, Дружелюбівки та Греківки.

Крім того, на Лиманському напрямку за сьогодні відбито шість атак ворога біля Торського і Невського. Російські загарбники скинули чотири КАБи – по одній авіабомбі в райони Серебрянського лісництва, Тернів, Ямполівки та Іванівки.

Також, на Краматорському напрямку загальна кількість спроб ворога покращити тактичне положення зросла до восьми. Ситуація контрольована. До того ж, окупанти завдали ударів ракетами у район Новомиколаївки та скинули керовану авіабомбу біля Шумів.

На Сіверському напрямку зараз українські воїни відбивають три атаки неподалік сіл Білогорівка та Виїмка. Ворог скинув три КАБи біля Сіверська і Григорівки. Сьогодні на напрямку відбулося вже три авіаудари, із застосуванням НАРів та авіабомб.

Водночас, на Краматорському напрямку відбито 5 атак загарбників. Ще три боєзіткнення продовжуються у районах Іванівського і Андріївки. Ситуація контрольована. Майже двома десятками некерованих авіаракет ворог вдарив неподалік Дружби, Північного і Диліївки.

Як зазначають у Генштабі, на Покровському напрямку тривають 11 боєзіткнень, а ще 10 ворожих атак вже відбито. Російські терористи завдали авіаударів по районах Калинового, Новоселівки Першої та Яснобродівки. Все інше – без змін.

На Курахівському напрямку сьогодні відбулося 18 бойових зіткнень. Зараз тривають бої неподалік Георгіїівки.

При цьому, на Придніпровському напрямку ворог сім разів безуспішно намагався витіснити українських воїнів з лівобережжя Дніпра. Втрати окупантів уточнюються.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Біля Вовчанська Харківської області росіяни намагаються прорвати українську оборону цілодобовими піхотними штурмами, застосовують різні види артилерії, бомблять КАБами, та використовують не тільки літальні FPV безпілотники, але й наземні. На даній ділянці фронту росіяни використовують FPV як основну ударну силу безпілотних апаратів.

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