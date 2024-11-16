Наразі на деяких напрямках ворог вже сповільнюється.

Президент Володимир Зеленський заявив, що головною причиною просування окупаційної армії на сході є повільна укомплектація бригад Збройних сил України. Це також затримує ротації підрозділів.

"На сході ситуація дійсно складна. Є повільний, але, тим не менше, пресинг і просування росіян. З різних причин. Наповнення наших бригад підготовними і навченими людьми, наповнення і укомплектація бригад зброєю, всі ці процеси були достатньо повільні", - пояснив голова держави в інтерв'ю Українському радіо.

Зеленський зазначив, що деяку зброю українські військові чекали цілий рік. Певною мірою у цьому питання допомагає внутрішнє виробництво озброєння.

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"Ми говорили з (партнерами, - ред.) про кількість цих бригад, у нас була домовленість про кількість цих бригад, але наповнення, комплектація відбувається дуже-дуже повільно. Тому внутрішнім виробництвом ми заповнювали ці процеси, але не всі", - додав президент.

За його словами, загарбники просуваються на фронті з величезними втратами. Щодня армія противника має до 1200 осіб в день пораненими і вбитими. Зеленський зауважив, що війська не можуть постійно просуватись такою дорогою ціною.

"На деяких напрямках вже видно, як сповільнилося просування. Всім хочеться, але це не серіал. Коли ми зупинимо, коли ми розіб'ємо, коли наше військо піде вперед. Це не серіал, це серйозна історія. Для того, щоб їх (росіян, - ред.) зупинити, підійдуть зараз резерви, укомплектовані бригади, які так довго ми чекаємо, просування закінчиться", - сказав він.

Війна в Україні - ситуація на фронті

За даними DeepState, протягом доби російські загарбники окупували село Максимівка Волноваського району Донецької області, а також просунулися біля Берестового, Кліщіївки, Андріївки, Новоолексіївки, Новоселидівки, Єлізаветівки, Рівнополя, у Сотницькому Козачку та Новій Іллінці.

Станом на сьогодні, 16 листопада загальні бойові втрати Росії в Україні з початку широкомасштабної війни орієнтовно становлять 719240 осіб особового складу. За минулу добу Сили оборони України знищили ще 1650 окупантів.

Крім того, як вказує розвідка, зростає дефіцит молодших офіцерів.

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