На Харківському напрямку противник намагався штурмувати наші позиції біля Вовчанська та Високої Яруги.

Російські загарбники окупували село Максимівка Волноваського району Донецької області, а також просунулися біля Берестового, Кліщіївки, Андріївки, Новоолексіївки, Новоселидівки, Єлізаветівки, Рівнополя, у Сотницькому Козачку та Новій Іллінці. Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState.

"Ворог окупував Максимівку, а також просунувся біля Берестового, Кліщіївки, Андріївки, Новоолексіївки, Новоселидівки, Єлізаветівки, Рівнополя, у Сотницькому Козачку та Новій Іллінц", - сказано у повідомленні.

Карта бойових дій на Донбасі від проєкту DeepState наразі виглядає так:

Відео дня

Згідно з даними Генштабу ЗСУ, загалом від початку минулої доби відбулося 157 бойових зіткнень. Найбільша кількість боїв відбулася на Покровському та Курахівському напрямках.

Російські загарбники завдали одного ракетного (1 ракета), 42 авіаційні (69 КАБ) удари по території України. Крім цього, було задіяно 689 дронів-камікадзе та здійснено понад 3800 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

На Харківському напрямку противник намагався штурмувати наші позиції біля Вовчанська та Високої Яруги і сім атак було відбито силами оборони.

На Куп’янському напрямку ворог проводив наступальні дії біля Колісниківки, Копанок та Надії: чотирнадцять боїв завершено.

На Лиманському напрямку російські загарбники 16 разів штурмували позиції Сил оборони поблизу Новоєгорівки, Макіївки, Тернів та Торського.

На Торецькому напрямку, за підтримки бомбардувальної авіації, ворог здійснив дев'ять штурмових дій. Загарбники штурмували позиції українських підрозділів біля Торецька, Диліївки та Щербинівки. Вісім атак агресора відбито.

Покровський напрямок від початку доби противник 35 разів атакував у районах Миролюбівки, Променю, Лисівки, Петрівки та Пустинки. Наші захисники відбили 34 атаки.

На Курахівському напрямку загарбники атакували 34 рази поблизу Берестків, Новоселидівки, Вознесенки, Новодмитрівки, Максимільянівки, Дальнього та Антонівки - 14 атак окупантів вже відбито.

На Времівському напрямку бої тривали поблизу Трудового, Рівнополя та Новодарівки. На Придніпровському напрямку Силами оборони України було зупинено п’ять спроб окупантів атакувати позиції ЗСУ. На Курщині наші захисники відбили 21 ворожу атаку

Війна в Україні - ситуація на фронті

Перевдягання російських окупантів в українську військову форму (піксель) не є поодинокими випадками і візуально визначити "свій-чужий" складно. Про це повідомив командир батальйону "Ахілес" 92-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України Юрій Федоренко.

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