Йдеться про 812 розвідувальних безпілотників компанії Quantum вартістю 153 мільйони євро.

Після розпаду коаліції "світлофора" в Німеччині існує загроза затягування рішення щодо подальшого постачання зброї в Україну, зокрема щодо постачання безпілотників, пише Der Spiegel.

Як пише видання, перед розпадом коаліції канцлер Олаф Шольц обговорював питання щодо виділення додаткових 3 мільярдів євро на військову підтримку України. Цього року німецький уряд уже направив Україні озброєння на суму майже 8 мільярдів євро, однак бюджет на ці витрати вичерпано.

При цьому Україна наполягає на ухваленні рішень про подальше постачання зброї до дострокових парламентських виборів у Німеччині.

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"Необхідно зробити все, щоб забезпечити безперешкодну реалізацію запланованих замовлень і фінансування додаткової допомоги в новому році", - заявив посол України Олексій Макєєв в інтерв'ю Spiegel.

На подальшому постачанні зброї наполягає також міністр закордонних справ Анналена Баербок. Як пише Spiegel, йдеться про 812 розвідувальних безпілотників компанії Quantum, які запросила Україна, вартість яких становить 153 мільйони євро. Бербок виступає за швидке фінансування поставок, по можливості у 2024 році або на початку наступного року.

Зазначається, що якщо фінансування здійснюватиметься через понадпланові видатки у 2025 році, то необхідне узгодження з бюджетним комітетом. Однак досі потреба в цих дронах не була офіційно подана до фінансового департаменту, пише Spiegel.

Зазначається, що цього року Німеччина вже поставила Україні 348 розвідувальних дронів Vector виробництва компанії Quantum, ще один пакет зі 127 дронів має прибути на фронт до кінця року. Також заплановано постачання до 4000 бойових дронів іншого німецького виробника, проте Україна поки що утримується від розкриття подробиць про тип цих дронів.

Розпад коаліції в Німеччині - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 6 листопада в Німеччині розпалася урядова коаліція. Це сталося після того, як канцлер Олаф Шольц звільнив міністра фінансів Лінднера - лідера Вільної демократичної партії, що входить в урядову коаліцію.

За словами урядових чиновників, вибори до Бундестагу можуть відбутися в лютому 2025 року.

При цьому, як зазначають експерти, хоча вважається, що політичні потрясіння навряд чи вплинуть на поточні плани Німеччини щодо надання допомоги Україні, вони, ймовірно, призупинять будь-яке потенційне збільшення підтримки.

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