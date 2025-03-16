Наразі на Купʼянському напрямку бої не дуже інтенсивні, але масштабні, розповів Віктор Трегубов.

Ситуація в зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" повертається до тієї, яка була два місяці тому. Про це розповів речник ОСУВ майор ЗСУ Віктор Трегубов в ефірі "Суспільного".

"Найбільш активним залишається Покровськ. Хоча там не настільки все інтенсивно, як було у лютому. Але він залишається найбільш активним напрямком. Також Новопавлівський напрямок, міські бої в Торецьку, Часовому Яру. Є певне загострення на Сіверському та Лиманському напрямку. Також залишаються спроби росіян збільшити свій плацдарм на правому березі Осколу на Купʼянщині", – розповів Трегубов.

Він додав, що на Купʼянському напрямку бої "не дуже інтенсивні". Водночас самі боєзтінкнення на цьому напрямку більш масштабні, на відміну від Донеччини, де ворог проводить велику кількість атак невеликими групами.

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Також Трегубов розповів про те, як Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію в районі Покровська.

"У першу чергу це кваліфікована робота сполучень українських пілотів БПЛА та піхоти. Зокрема штурвмових підрозділів. З російського боку абсолютно та ж історія. Але наші виявилися кращими і змогли організувати взаємодію. Ну і там деякі фактори зіграли не на користь росіян. Наприклад, їхні розтягнуті комунікації. Розтягнуті їхні сили в спробі охопити місто", – додав Трегубов.

Ситуація на фронті: важливі новини

Напередодні журналісти The Wall Street Journal підбили підсумки Курської операції Сил оборони Украни. Вони зазначили, що українські захисники вийшли з більшості території плацдарму, який утримували. На думку журналістів, відступ з Курської області позбавив Україну козиря в мирних переговорах.

Тим часом представник Сил оборони півдня Владислав Волошин заявляв, що ситуація в регіоні стає все більш загрозливою. Він зазначив, що Росія на півдні починає збільшувати кількість і штурмових дій, і обстрілів, ударів дронами, ракетних, авіаційних ударів.

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