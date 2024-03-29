За словами Зеленського, якщо фронт залишиться стабільним, Україна може озброїти і навчити нові бригади для проведення нового контрнаступу.

Президент України Володимир Зеленський попередив, що українським силам, які перебувають у важкому становищі, можливо, доведеться відступити, щоб убезпечити свої лінії фронту і зберегти боєприпаси. Це станеться в тому разі, якщо США не нададуть необхідну військову допомогу Україні.

В інтерв'ю газеті The Washington Post він зазначив, що затримка Конгресом зі схваленням пакета військової допомоги в розмірі 60 мільярдів доларів дорого обійшлася Україні. Військові не змогли спланувати майбутні операції, а законодавці сварилися майже шість місяців.

"Якщо немає підтримки США, це означає, що в нас немає ні ППО, ні ракет "Патріот", ні перешкод для радіоелектронної боротьби, ні 155-міліметрових артилерійських пострілів. Це означає, що ми будемо відступати крок за кроком", - сказав він.

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Щоб описати військову ситуацію, Зеленський узяв аркуш паперу і намалював просту схему зони бойових дій.

"Якщо вам потрібно 8000 пострілів на день для захисту лінії фронту, а у вас, наприклад, тільки 2000, вам доведеться робити менше", - пояснив він. "Як? Звичайно, щоб повернутися. Зробіть лінію фронту коротшою. Якщо він зламається, росіяни зможуть вирушити у великі міста".

Зеленський сказав, що ЗСУ намагаються знайти якийсь спосіб не відступати. Після захоплення Росією Авдіївки в лютому, за його словами, "ми стабілізували ситуацію завдяки розумним крокам наших військових". За його словами, якщо фронт залишиться стабільним, Україна зможе озброїти і навчити нові бригади в тилу для проведення нового контрнаступу пізніше цього року.

"Якщо ви не зробите кроки вперед для підготовки нового контрнаступу, Росія їх зробить. Ось чого ми навчилися в цій війні: якщо ви цього не зробите, це зробить Росія", - додав він.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський запевняє, що хоча ситуація на фронті зараз складна, наші захисники повертають більше позицій, ніж втрачають.

Він зазначив, що ворог останніми місяцями значно наростив активність авіації, застосовує керовані авіабомби, які руйнують позиції українських бійців. Крім цього, ворог веде щільний артилерійський і мінометний вогонь.

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