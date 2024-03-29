ЗСУ не тільки стоять в обороні, а й просуваються вперед, сказав Головнокомандувач.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський запевняє, що хоча ситуація на фронті зараз складна, наші захисники повертають більше позицій, ніж втрачають.

"Ситуація на фронті дійсно складна. Але на фронті вона й не буває іншою. Безумовно, кожний день вимагає від наших солдатів та офіцерів максимального напруження сил. Але ми не тільки стоїмо в обороні, а ще й кожного дня на різних напрямках самі просуваємось вперед. Окрім того, кількість повернутих нами позицій перевищує кількість втрачених. Ворогу не вдалося суттєво просунутися на стратегічних напрямках, його територіальні здобутки, якщо вони і є, то мають тактичне значення. Цю ситуацію ми контролюємо", - сказав він в інтерв’ю Укрінформу.

Він зауважив, що ворог в останні місяці значно наростив активність авіації, застосовує керовані авіабомби, які руйнують позиції українських бійців. Крім цього, ворог веде щільний артилерійський та мінометний вогонь.

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"Ще кілька днів тому перевага ворога по випущених боєприпасах становила співвідношення близько 6:1", - констатував Сирський.

Водночас зауважив, що українські захисники навчились воювати не кількістю боєприпасів, а майстерністю використання тієї зброї, яка є. Вони максимально використовують перевагу в засобах безпілотної авіації. Хоча ворог намагається наздогнати у цьому ефективному виді зброї.

"Противник продовжує наступальні дії на широкому фронті, намагається будь-якою ціною вийти на кордони Донецької та Луганської областей, потіснити нас на лівому березі Дніпра у Запорізькій області. На певних ділянках фронту нам вдалося вирівняти ситуацію щодо артилерії, і це одразу позначилося на обстановці в цілому. Наші артилеристи використовують високоточні боєприпаси для ураження скупчень противника навіть за десятки кілометрів від лінії фронту. Ворог щодобово не лише має значні втрати у живій силі та техніці, зокрема артилерійські системи, – він ніколи й ніде не може почуватися у безпеці, також на тимчасово окупованих територіях України. Це важливий психологічний фактор", - сказав Головнокомандувач.

Він повідомив, що лише за лютий–березень цього року ворог втратив понад 570 танків, близько 1430 бойових броньованих машин, майже 1680 артилерійських систем та 64 системи ППО.

"Водночас Сили оборони України продовжують утримувати під контролем ключові висоти та райони оборони. Наша мета – не допустити втрати своєї території, максимально виснажити противника, завдати йому найбільш можливих втрат, сформувати і підготувати резерви для проведення наступальних дій", - підкреслив Сирський.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Як повідомляв УНІАН, за останньою інформацією аналітиків Інституту вивчення війни, Збройні Сили України сповільнили темпи просування РФ на захід від Авдіївки після того, як російські війська захопили місто 17 лютого. Більш того, українські захисники не дозволяють окупантам досягти значних тактичних успіхів вздовж всієї лінії фронту, проте затримки з наданням військової допомоги з боку США, можливо, збільшать шанси Росії для цього.

З початку свого наступу, який стартував у жовтні 2023 року, росіяни захопили вже 505 квадратних кілометрів української землі. Зокрема цього року, вони просунулись на 100 квадратних кілометрів.

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