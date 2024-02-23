Президент анонсував сюрприз для окупантів у Чорному морі.

Президент Володимир Зеленський заявив, що цього року Україна буде не тільки оборонятись, а й готуватиметься до нового контрнаступу.

У своєму інтерв'ю FoxNews він заявив, що у війні з такою великою країною як Росія оборона також є викликом. Президент додав, що на сьогодні це задача номер один.

Зеленський також прокоментував літню кампанію 2023 року. Він наголосив, що швидкий рух може призвести до втрати військових і необхідно думати про життя захисників. За його словами, подібне є недопустимим для України, оскільки можна втратити все. Водночас український лідер анонсував нові сюрпризи для загарбників у Чорному морі.

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"Південь важливий. Захист сходу, де в них понад 200 тисяч солдатів, – теж дуже важливий... І, звісно, ми будемо готувати новий контрнаступ, нову операцію. Звісно, я не кажу, що ми будемо просто стояти. Це залежить від багатьох речей", - сказав Зеленський.

Очільник держави додав, що зараз ситуація на полі бою не є справедливою, оскільки сили сторін не рівні. Україні потрібне озброєння, зокрема системи Patriot, далекобійні системи дальністю 300 км та інші види.

Новий наступ ЗСУ - що відомо

У січня голова української розвідки Кирило Буданов заявив, що новий контрнаступ України може розпочатися вже навесні, одразу після того, як повністю вичерпається наступ російських окупантів.

Однак нещодавно в інтерв'ю WSJ очільник ГУР змінив свою думку. Він сказав, що якщо Україна цього року зможе вести розумну оборонну війну, то наступного року наші Збройні сили зможуть піти у ще один контрнаступ.

Головне питання у тому, чи готові західні союзники забезпечувати Україну боєприпасами весь рік, поки Сили оборони будуть готуватися до своєї операції.

Нещодавно ветеран АТО Євген Дикий розповів, чи зможуть ЗСУ піти в контрнаступ навесні та від яких факторів це залежить. На його думку, у росіян наразі реально немає резервів і ресурсів на те, щоб наступати довго, навіть у такому темпі, як тепер.

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