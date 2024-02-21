Пік наступальних можливостей РФ буде цього року.

Якщо Україна цього року зможе вести розумну оборонну війну, то наступного року наші Збройні сили зможуть піти у ще один контрнаступ.

Про це пише The Wall Street Journal, журналісти якого поговорили з очільником ГУР Кирилом Будановим. Згідно з нещодавнім дослідженням лондонського аналітичного центру Royal United Services Institute, окупаційна армія РФ до кінця цього року досягне піку своїх можливостей у наступі, а далі буде змушенп боротися з дефіцитом бронетехніки.

За словами Буданова, головне питання у тому, чи готові західні союзники забезпечувати Україну боєприпасами весь рік, поки Сили оборони будуть готуватися до своєї операції. Водночас він заспокоює, що росіянам "не вистачить сил" цього року досягти захоплення двох східних областей.

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Війна в Україні - останні новини

Як писав The Guardian, лише 10% європейців вірять, що Україна все ще може перемогти у війні проти РФ.

Інститут вивчення війни зазначав, що запізнення західної допомоги дозволило РФ піти у наступ одразу на трьох напрямках, а також захопити Авдіївку.

The New York Times писав, що агресор намагається відбити території, втрачені під час літнього контрнаступу ЗСУ.

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