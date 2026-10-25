Зеленський назвав два питання, щодо яких Україна не піде на поступки під час переговорів

Президент зазначив, що питання гарантій безпеки України не стосується Росії.

У документі, який спеціальний представник президента США Стів Віткофф передав російському диктатору Володимиру Путіну після переговорів в Осло, містяться пропозиції американської сторони щодо завершення війни. Про це розповів президент Володимир Зеленський в інтерв’ю ведучій "ТСН.Тиждень" Аллі Мазур.

За словами президента, документ містить різні напрямки та пропозиції американської сторони, зокрема щодо підходів до безпеки України. Він додав, що Україна має чіткі позиції щодо деяких питань, які не можуть стати предметом компромісу.

"Ми не можемо говорити про нейтралітет нашої країни… І не повинні. Наше бачення, в принципі спільно з американцями, полягає в тому, що ми не можемо говорити про обмеження української армії", – поділився Зеленський.

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Президент зазначив, що питання гарантій безпеки України також не стосується Росії.

"Наші гарантії безпеки не можуть бути нав’язані російською стороною. Тож висновки зрозумілі. Обмеження нашої армії та нейтралітет України не обговорюються", – підкреслив український лідер.

Говорячи про можливий обмін територіями з РФ, Зеленський заявив, що американська сторона неодноразово порушувала це питання, але він вважає, що воно може розглядатися лише на рівні лідерів держав, тоді як інші питання можуть обговорювати технічні групи.

"Питання території – це червона лінія, яка може обговорюватися лише на рівні лідерів. Це для нас завжди було незмінним принципом. Але питання території, безумовно, американці порушують часто: на що ми готові обміняти ті чи інші принципові речі… Усі мають зрозуміти, що ми нічого ні на що не обмінюємо. Ми готові до обговорення. Якщо йдеться про територіальне питання, то на рівні лідерів. Інші питання – на рівні технічних груп", – пояснив президент.

Зеленський додав, що багато питань і пропозицій, які містяться в документі, можуть бути обговорені вже в листопаді 2026 року.

Головна мета майбутніх переговорів України, США та РФ

Раніше президент Володимир Зеленський висловив надію, що майбутня зустріч представників України, США та Росії в листопаді допоможе наблизити переговори на рівні лідерів, щоб досягти конкретних домовленостей щодо припинення вогню.

Зеленський розповів, що на зустрічі представників України, США та Росії планується обговорити припинення ударів по енергетичній інфраструктурі та на морі, відновлення повноцінного експорту зерна та подальший обмін полоненими.

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