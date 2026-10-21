'Обговорення' продовжаться на технічному рівні: Віткофф підбив підсумок своїх поїздок

Він каже, що переговорний процес триватиме.

Спецпосланець американського президента Стів Віткофф анонсував продовження переговорів між Україною, США та Росією. Про це він написав у мережі Х за підсумками поїздки в Росію на зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним.

Він зазначив, що під час зустрічі Путіним в Санкт-Петербурзі вдалося "розвинути успіх", досягнутий напередодні в Осло з президентом України. За його словами, у Путіним обговорювали "рамки мирного врегулювання".

"Дискусії були конструктивними і будуть продовжені у форматі тристоронніх переговорів між США, Росією та Україною на технічному рівні", - написав він, додавши, що "попереду ще багато важливої роботи" за-для припинення війни та "досягнення всеосяжного, міцного миру".

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Нагадаємо, що 20 жовтня в Осло пройшла зустріч президента України Володимира Зеленського з американською делегацією на чолі з посланцем Дональда Трампа Стівом Віткоффом. До переговорів приєдналися прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере та президент Фінляндії Олександр Стубб.

Після того Зеленський сказав, що шукаються рішення для завершення цієї війни. За його словами, Росія має ухвалити відповідне рішення та припинити війну. Водночас, за його словами, деякі важливі питання можуть ухвалити лише особисто лідери держав, тому тристороння зустріч потрібна.

За прогнозами аналітиків, Трамп хоче домогтися від України та Росії готовності укласти мирну угоду в грудні на саміті G20, який відбудеться в його гольф-клубі в Маямі. І для цього він готовий змусити Київ піти на поступки.

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