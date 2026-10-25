Зеленський назвав головну мету майбутніх переговорів між Україною, США та РФ у листопаді

Президент зазначив, що Україна розраховує на те, що майбутні переговори матимуть практичне продовження.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна рухається вперед до миру. Таку заяву він зробив в інтерв’ю ведучій "ТСН.Тиждень" Аллі Мазур.

"Ми рухаємося вперед, це важливо. Важливо рухатися вперед у дипломатії та за всіма напрямками. Дай Боже, щоб у України все вийшло", – сказав президент.

Також Зеленський висловив надію, що майбутня зустріч представників України, США та Росії в листопаді допоможе наблизити переговори на рівні лідерів, щоб досягти конкретних домовленостей щодо припинення вогню.

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Зеленський розповів, що на зустрічі представників України, США та Росії планується обговорити припинення ударів по енергетичній інфраструктурі та на морі, відновлення повноцінного експорту зерна та подальший обмін полоненими.

Президент підкреслив, що поки що місце проведення переговорів остаточно не визначено. Він припустив, що зустріч представників України та РФ може відбутися в Абу-Дабі, але розглядаються й інші майданчики на Близькому Сході або в Європі.

За словами українського лідера, під час зустрічі української та американської делегацій в Осло сторони обговорили можливість проведення переговорів за участю України, США та РФ. Він зазначив, що після цього представники США вирушили до Санкт-Петербурга, де обговорили готовність України та Росії до тристороннього формату.

Зеленський додав, що США підтвердили домовленість про проведення в листопаді тристоронньої зустрічі. За його словами, російський диктатор Володимир Путін також підтвердив готовність РФ до цієї зустрічі під час розмови з представниками США.

Крім того, Зеленський заявив, що Україна хотіла б бачити в переговорному процесі й Європу, оскільки її участь важлива для обговорення подальших кроків щодо врегулювання війни.

Чого очікує Україна від переговорів

Зеленський зазначив, що Україна розраховує, що переговори отримають практичне продовження і створять передумови для зустрічі на рівні лідерів.

"Для нас найважливіший результат – це можливість зустрічі у тристоронньому форматі на рівні лідерів", – сказав президент.

За словами Зеленського, лише переговори на рівні лідерів можуть допомогти вирішити головні питання, які поки що заважають досягти миру.

Також президент заявив, що Україна хотіла б винести на переговори можливість укладення енергетичного перемир’я та перемир’я на морі. Він вважає, що такі домовленості могли б створити умови для більш стабільного функціонування української економіки.

Крім того, Зеленський наголосив на важливості питання повернення українських військовополонених. Він нагадав, що нещодавно Україна та РФ відновили процес обміну полоненими.

У РФ назвали дату тристоронніх переговорів з Україною та США

Раніше помічник кремлівського диктатора Юрій Ушаков заявив, що Кремль планує відновити тристоронні переговори з Україною та США після 4 листопада. За його словами, Москва буде готова до такої зустрічі після того, як у Росії відзначать День народної єдності, який припадає саме на 4 листопада.

Ушаков також зазначив, що РФ не очікує від цієї зустрічі значного прогресу в питанні врегулювання війни. Однак, за його словами, вона може допомогти відновити більш постійний переговорний процес.

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