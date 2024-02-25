Президент зазначив, що є західні партнери, які досі бояться поразки Росії в Україні.

Перемовини про можливість отримання країною французьких багатоцільових винищувачів "Міраж 2000" ведуться.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський на прес-конференції, відповідаючи на запитання з приводу можливості надання Україні Францією літака "Міраж 2000".

"Так ми говорили про літаки", - сказав він.

Також Зеленський підтвердив, що серед західних партнерів є ті, хто і далі бояться програшу Росії в Україні. "Не питайте хто саме, але вони бояться", - сказав він.

Сучасні винищувачі для України

Видання Forbes зазначило, що Франція може надіслати близько двох десятків винищувачів-бомбардувальників Dassault Mirage 2000D. При цьому зазначалося, що Париж може оголосити про передачу літаків вже найближчим часом.

Французи придбали 86 літаків Mirage 30 років тому. Кілька з них вийшли з ладу, а 55 Франція вирішила модернізувати для власних потреб. Отже, у країни залишається близько 20 літаків, які є надлишковими для потреб Франції і можуть бути передані Україні.

Повідомлялося, що Mirage можуть відправити до України невдовзі після того, як Київ також отримає велику партію ракетних бомб Hammer, які здатні вражати цілі на відстані до 55 км.

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