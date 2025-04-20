На частині напрямків продовжує працювати російська артилерія.

19 квітня російський диктатор Володимир Путін оголосив про запровадження "великоднього перемирʼя". Проте на низці ділянок бойові дії досі тривають, продовжуються й обстріли.

Про це інформує президент України Володимир Зеленський. Зокрема, обіцянки Путіна не розповсюдилися на територію Курської та Бєлгородської областей РФ.

"Фіксуємо реальну ситуацію на всіх напрямках. Курщина та Білгородська область – на цю територію великодні заяви Путіна не розповсюдились. Бойові дії тривають, російські удари продовжуються. На частині напрямків на фронті також продовжує звучати російська артилерія, а не обіцянка тиші від російського керівника. Застосовуються російські дрони. На частині напрямків тихіше", – повідомив глава держави.

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Зеленський акцентував, що дії українських військових "є і будуть дзеркальними". Він також додав, що на столі досі перебуває пропозиція 30-денної повної та безумовної тиші. Москва досі не дала на неї відповіді.

"Україна разом із нашими партнерами готова максимально конструктивно рухатись до миру, але потрібна відповідна готовність Росії. Найголовніше – зараз очевидно, хто насправді був причиною війни весь цей час. Щойно Путін справді наказав зменшити кількість і жорстокість ударів, бойових дій та вбивств стало менше. Єдине джерело цієї війни та її затягування – у Росії", – констатував український президент.

Війна в Україні: це варто знати

Проєкт DeepState опитав біля півсотні українських військових, які перебувають на лінії боєзіткнення, на предмет того, чи фіксується на передовій покращення ситуації після оголошення "перемирʼя". Практично ніде захисники його не відчули. З 18:00 до 22:00 19 квітня на фронті все ще фіксувалися обстріли та штурми з боку ворога.

CNN акцентувало, що раптово оголошене в односторонньому порядку "перемирʼя" було спрямоване на те, щоб задовольнити вимоги Білого дому щодо якихось ознак того, що Росія готова припинити бойові дії. Зазначалося, що справжнє перемир'я вимагає переговорів з опонентом і підготовки до того, щоб воно набуло чинності.

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