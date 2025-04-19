Сибіга каже, що Україна хоче побачити, як російські сили дійсно припинять вогонь на всіх напрямках.

Росія відмовилася від пропозицією США щодо повного тимчасового припинення вогню на 30 днів, а тепер пропонує перемир’я на 30 годин.

Про це зазначає Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Позиція України залишається чіткою та послідовною: ще в Джидді 11 березня ми погодилися з пропозицією США щодо повного тимчасового припинення вогню на 30 днів", - зазначив він.

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При цьому, як нагадав Сибіга, Росія відмовилася, від цієї пропозиції і з того часу московський режим висував різноманітні умови та посилив терор проти України, цивільних людей та цивільної інфраструктури.

"Зараз Путін зробив заяви про нібито готовність до припинення вогню. 30 годин замість 30 днів. На жаль, ми маємо значний досвід, коли його заяви не збігалися з його діями. Ми знаємо, що його словам не можна вірити, і будемо дивитися на дії", - наголосив Сибіга.

Він зазначив, що Росія в будь-який момент може погодитись на пропозицію щодо повного й безумовного припинення вогню терміном на 30 діб, яка вже з березня на столі.

"Ми хочемо побачити, як російські сили дійсно припинять вогонь на всіх напрямках. Ми також закликаємо всіх наших партнерів і міжнародне співтовариство залишатися пильними. Тільки дії демонструють правду, а не слова: тільки через Росію ця війна почалась і триває", - наголосив міністр закордонних справ України.

Великоднє перемир'я Путіна

Російський диктатор Володимир Путін оголосив великоднє перемир'я у війні проти України. Йдеться нібито про зупинення усіх бойових дій з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня.

В той же час по Україні були запущені російські дрони.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що "шахеди" в українському небі свідчать про справжнє Путіна до Великодня і до життів людей.

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