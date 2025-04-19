Справжнє перемир'я вимагає переговорів з опонентом і підготовки до того, щоб воно набуло чинності.

Оголошення Путіна про "великоднє перемирʼя" було раптовим, лаконічним і одностороннім. Воно яскраво продемонструвало "дикий цинізм Росії", коли йдеться про мир.

Таку думку висловив головний кореспондент CNN з питань міжнародної безпеки Нік Патон Волш. Він зауважив, що заява Кремля пролунала тоді, коли у Вашингтоні заявили, що найближчими днями хочуть отримати підтвердження того, що Москва серйозно налаштована на мир. Тож для прихильників Росії все виглядало як "кивок" Путіна Трампу.

"Але раптова заява настільки пронизана практичними недоліками ще до того, як вона вийшла назовні, що, швидше за все, буде просто використана Путіним для підтримки його хибного уявлення про те, що Київ не хоче припиняти війну. Для українських сил буде логістичним кошмаром раптове, негайне припинення бойових дій за наказом Путіна. Деякі позиції на лінії фронту можуть опинитися в епіцентрі запеклих зіткнень", – акцентував Волш.

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Великим викликом, на його думку, стане і дезінформація, яка заплутає війська щодо дотримання перемирʼя, фіксації порушень та реакції на них. А також і щодо того, що робити, коли раптово оголошене перемирʼя завершиться.

Справжнє ж перемир'я вимагає переговорів з опонентом і підготовки до того, щоб воно набуло чинності.

"Раптовий поспіх, схоже, спрямований виключно на те, щоб задовольнити вимоги Білого дому щодо якихось ознак того, що Росія готова припинити бойові дії. Це, ймовірно, підживлюватиме часом промосковське трактування конфлікту з боку Трампа. Це також може створити складнощі для України, коли її неминуче звинуватять у порушенні того, що Вашингтон може вважати жестом доброї волі з боку Москви", – вважає журналіст.

До того ж це "риторичне і повністю одностороннє припинення трирічної війни", швидше за все, завдасть більше шкоди ролі дипломатії у майбутньому, ніж сприятиме її підтримці.

"Великоднє перемирʼя"

Росія в односторонньому порядку оголосила про запровадження "великоднього перемирʼя" – зупинення всіх боїв з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня. На деяких ділянках фронту ситуація дійсно покращилася, але бої все ще тривають. До того ж, РФ продовжує атакувати мирні населені пункти. Під ударом був Херсон, а в Києві та низці оголошували повітряну тривогу.

ВВС повідомило, що українські військові на фронті отримали наказ припинити вогонь по російських позиціях, хоча й можуть відкривати вогонь у відповідь у разі необхідності. Також захисникам треба фіксувати на фото і відео докази порушень перемирʼя з боку російської сторони.

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