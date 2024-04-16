Президент України прокоментував результат зустрічі Шольца із Сі Цзіньпіном.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував результат зустрічі канцлера Німеччини Олафа Шольца з китайським лідером Сі Цзіньпіном. У своєму вечірньому відеозверненні до українців глава держави зазначив, що Україна активно працює над тим, щоб зробити результативним перший Глобальний саміт миру, що запланований на червень.

Зеленський висловив вдячність всім лідерам і державам, які за цей тиждень заявили про свою готовність узяти участь у саміті в Швейцарії.

"Я хочу окремо подякувати зараз за зусилля Олафа, пана канцлера Німеччини, за лідерство та відповідну міжнародну комунікацію – за сигнали, які ми почули з Пекіна. Китай справді може допомогти відновити справедливий мир для України, стабільність у міжнародних відносинах", - підкреслив президент.

За його словами, саміт у Швейцарії дає реальний шанс зробити, щоб Статут ООН, його цілі та принципи справді запрацювали.

Зустріч Шольца з Сі Цзіньпіном

По завершенні своєї триденної поїздки до Китаю канцлер Німеччини Олаф Шольц зустрівся із Сі Цзіньпіном. Китайський лідер сказав, що "разом ми зможемо забезпечити більшу стабільність і безпеку на Землі". Він закликав до тісної співпраці між двома країнами.

При цьому Шольц став конкретнішим у своїй короткій заяві на початку розмови і торкнувся трьох тем: війна в Україні, захист клімату та економічне співробітництво.

Сі Цзіньпін під час зустрічі з Шольцем закликав усі сторони працювати разом, щоб якнайшвидше відновити мир і не допустити виходу "конфлікту" з-під контролю. Китай підтримує проведення міжнародної мирної конференції щодо України, але хоче, щоб у ній брала участь і Росія. Сі заявив, що для відновлення миру в Україні необхідно дотримуватися принципів.

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