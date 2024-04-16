Президент Зеленський заявив, що буде подано запит на скликання засідання щодо захисту неба України, постачання ППО, відповідних систем і ракет.

Київ ініціює скликання засідання Ради Україна – НАТО. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні до українців.

Він зазначив, що з партнерами ведуться безперервні перемовини щодо посилення можливостей України у захисті від РФ.

"Працюємо заради того, щоб отримати більше реальної допомоги. Заради того, щоб досягти справжньої рівності у захисті від терору, коли і для нас тут, в Україні, у Європі, і в інших частинах світу діятимуть однакові, дійсно рівні правила, коли ми стикаємося з однаковими проявами терору, однаковими ударами ракет і дронів", - підкреслив глава держави.

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Він зазначив, що однаково має цінуватись життя кожної людини.

"За ці два дні ми вже чого лише не чули. Про різні конфлікти – тут, у Європі, і на Близькому Сході, – різні рівні загроз, різний повітряний простір. Хоча однакові "шахеди" та балістика… Про різні загрози ескалації. Але хіба життя людські різні, хіба різна гідність у людей? Ні. Однаково кожне життя ми цінуємо. Повинні цінувати. Повинні захищати на одному рівні від терору. Україна зробить запит на скликання засідання Ради Україна – НАТО щодо захисту неба, постачання ППО, відповідних систем і ракет", - сказав Зеленський.

Дефіцит ППО в Україні і колективний захист Ізраїлю

Як повідомляв УНІАН, ЗСУ останніми місяцями мають дефіцит боєприпасів та ракет до систем ППО, що негативно відображається на ситуації на фронті. При цьому Росія посилила повітряні атаки не тільки вздовж лінії фронту, а й по мирним населеним пунктам України, знищуючи критичну інфраструктуру.

В інтерв'ю для PBS NewsHour Володимир Зеленський визнав, що Україна не змогла захистити Трипільську ТЕС саме через нестачу боєкомплекту у систем ППО. За його словами, росіяни запустили проти ТЕС 11 ракет: 7 вдалося збити, а потім у батареї ППО, зщо захищала об'єкт, просто скінчилися ракет.

На цьому тлі українців обурила рішучість Заходу захищати Ізраїль, коли США, Британія та Франція задіяли власні винищувачі, аби збити іранські дрони. Ситуацію дипломатично, але емоційно прокоментував і сам Зеленський.

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