Пекін підтримує всі заходи щодо мирного вирішення війни в Україні та проведення міжнародної мирної конференції, визнаної як Росією, так і Україною, за рівної участі всіх сторін.

По завершенні своєї триденної поїздки до Китаю канцлер Німеччини Олаф Шольц зустрівся в Пекіні з китайським лідером Сі Цзіньпіном.

На початку зустрічі з канцлером Олафом Шольцем Сі закликав до тісної співпраці між двома країнами, повідомляє Der Spiegel.

"Разом ми зможемо забезпечити більшу стабільність і безпеку на Землі. Поки ми дотримуємося принципів взаємної поваги, пошуку точок дотику, незважаючи на відмінності, двосторонні відносини можуть продовжувати стабільно розвиватися", - заявив Сі Цзіньпін.

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Шольц став конкретнішим у своїй короткій заяві на початку розмови і торкнувся трьох тем: війна в Україні, захист клімату та економічне співробітництво.

Він наголосив, що агресивна війна Росії проти України і переозброєння Росії справили істотний негативний вплив на безпеку в Європі.

"Вони безпосередньо зачіпають наші основні інтереси. Опосередковано вони завдають шкоди всьому міжнародному порядку, оскільки порушують принцип Статуту ООН, принцип непорушності державних кордонів", - сказав він.

Шольц нагадав, що під час свого останнього візиту до Китаю разом із Сі Цзіньпіном він дав зрозуміти, що застосуванням ядерної зброї навіть не слід погрожувати.

"Я хотів би обговорити з вами сьогодні, як ми можемо зробити більший внесок у справедливий мир в Україні", - заявив канцлер.

Шольц також закликав до тіснішої співпраці з Китаєм у сфері захисту клімату.

Китай підтримує проведення міжнародної мирної конференції щодо України, але хоче, щоб у ній брала участь і Росія. Про це заявив голова КНР Сі Цзіньпін, пише Reuters.

Під час зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем у Пекіні Сі Цзіньпін закликав усі сторони працювати разом, щоб якнайшвидше відновити мир і не допустити виходу "конфлікту" з-під контролю.

Китай підтримує всі зусилля з мирного врегулювання, а також з проведення міжнародної мирної конференції, визнаної як Росією, так і Україною, з рівною участю всіх сторін, заявив Сі Цзіньпін Шольцу.

Сі заявив, що для відновлення миру в Україні слід дотримуватися принципів.

"По-перше, зосередитися на загальній ситуації миру і стабільності, а не переслідувати егоїстичні інтереси. По-друге, охолоджувати ситуацію, а не підливати масла у вогонь. По-третє, створювати умови для відновлення миру, а не сприяти подальшій інтенсифікації конфліктів. По-четверте, зменшити негативний вплив на світову економіку та утриматися від дестабілізації глобального промислового ланцюга поставок", - сказав він.

Допомога Китаю РФ у війні - деталі

США звинуватили Китай у постачанні Росії двигунів для крилатих ракет і дронів, а також верстатів для балістичних ракет, а також закликали Європу посилити дипломатичний та економічний тиск на Пекін, щоб зупинити поставки.

Як пише Financial Times, розкриваючи раніше засекречені розвіддані, високопоставлені чиновники США заявили, що китайські та російські групи працюють над спільним виробництвом дронів на території Росії. Вони також заявили, що торік Китай поставив 90 відсотків імпортованих у Росію чипів, які використовувалися для виробництва танків, ракет і літаків.

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