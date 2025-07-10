У наступному році Росія може витратити на війну 300 млрд доларів.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін має намір затягувати війну проти України. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на пресконференції в Римі.

"У нашої розвідки, у розвідок партнерів є вся інформація про те, що Росія буде надалі затягувати цю війну. Путін відмовляється від всіх можливостей встановити реальне припинення вогню. Він не хоче реального миру. Путін залежний від війни і вбивств,і його тільки реальною силою можна змусити відмовитись від такої залежності. Тому, потрібно, щоби наша оборона в Україні була достатньо сильною", – наголосив Зеленський.

Він сказав, що посиленню України присвячені більшість зустрічей. Говорили і про те, щоби санкції проти Росії були достатньо сильними.

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Глава держави також зазначив, що наступного року російський диктатор Володимир Путін може витратити на війну 300 млрд доларів.

"Якщо скласти усі бюджети "руського солдата", він отримує від 6 до 8 тисяч доларів США… Уявіть собі скільки Росія сплачує за цю війну. Один військовий "руський" контрактник отримує саме стільки. Путін розраховує на армію півтора мільйона. Він хоче армію півтора мільйона. У нього 1,2 млн. Що може зупинити ці гроші? Як він буде платити у таких об’ємах? Ми вважаємо, що він може витратити у наступному році 300 млрд на війну", – сказав Зеленський.

Водночас, як вважає президент України, санкції зупинять можливості Путіна фінансувати війну.

"І безумовно, треба говорити про посилення фінансування наших воїнів", – підкреслив Зеленський.

Він зазначив, що сьогодні відверто говорив про це на засіданні "Коаліції охочих".

"Ми повинні мати сильну армію. Безумовно, і йти шляхом до контрактної. Повністю. Це правильно. Це момент, поки у нас немає закінчення війни. Першої стадії – припинення вогню. Як воно буде далі, я не можу вам сказати. Але сильні санкції будуть впливати на готовність "руських" говорити, але реально говорити, з результатом, а не ховатись тільки за обмінами (полоненими)", – наголосив Зеленський.

Він зазначив, що зараз у Росії немає бажання закінчувати війну. На його думку, це небажання з боку Росії бачить і президент США Дональд Трамп.

"Я не знаю, чи змінить він свій погляд. Я не можу вам сказати. Я вдячний йому за сьогоднішній погляд. За ті сигнали, які він дає. Дав при зустрічах і дає сьогодні в медіа-просторі", – сказав Зеленський.

Як сказав президент України, санкції проти Росії, які нині обговорюють у США, стосуються багатьох сфер. Передовсім, енергетики, а також інших країн, які є імпортерами російських енергоносіїв.

"Це вплив на багато аспектів і на багато країн. Сильні правильні кроки, мені здається, можуть змусити ті країни впливати на "руських" щодо закінчення війни", – вважає Зеленський.

Завершення війни в Україні

Як повідомляв УНІАН, на початку червня розвідник 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Яніс Терещенко висловив думку, що поточні дипломатичні зусилля не призведуть до закінчення війни, яку Росія веде проти України. Війна Росії проти України триватиме й далі, і зокрема – щонайменше до 2030 року.

Видання NYT писало, що російський правитель Путін очікує на прорив фронту в Україні найближчим часом і тому ігнорує зусилля Трампа щодо встановлення миру. Диктатор не вважає неможливим і припинення бойових дій зараз, якщо тільки Україна не погодиться на значні поступки.

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