Європейські країни готові профінансувати закупівлі Patriot для України. Спершу це зроблять Німеччина і Норвегія.

Володимир Зеленський має позитивний діалог з президентом США Дональдом Трампом стосовно закупівлі зенітних ракетних систем Patriot і вже передав запит про намір придбати десять таких комплексів і ракети до них. Як передає кореспондент УНІАН, про це український лідер сказав на пресконференції в Римі.

"З президентом Трампом у нас позитивний діалог щодо системи Patriot. Мій запит щодо десяти систем Patriot і відповідного обсягу ракет до цих систем. Німеччина готова оплатити – у мене є з ними домовленості – дві системи. Норвегія готова оплатити – у мене є двосторонні домовленості з прем’єром – одну систему. Коли ми отримаємо чітку відповідь від виробника і від різних можливостей Сполучених Штатів Америки щодо дат, - безумовно, ми розуміємо вартість, - то доєднаються і інші європейські партнери. Саме така на сьогодні схема фінансування американських систем Patriot", - наголосив Зеленський.

Водночас, як сказав глава держави, його завдання полягає у тому, аби знайти кошти.

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"Ми вже маємо розуміння, звідки початок фінансування буде йти. Я впевнений, що ми все це зробимо", - відзначив Зеленський.

Президент України додав, що пакет озброєння, який Україна прагне купити в США, набагато ширший, і включає не лише системи Patriot.

Зенітно-ракетні комплекси Patriot для України

Як повідомляв УНІАН, армія США планує значно збільшити закупівлі ракет-перехоплювачів для зенітних ракетних комплексів Patriot. У 2026 фінансовому році на це планують витратити понад 1,3 мільярда доларів.

Тим часом державний секретар США Марко Рубіо заявив, що країни Європи мають поділитися з Україною своїми батареями Patriot. За словами держсекретаря, передати Україні свої комплекси зокрема могли б Іспанія та Німеччина.

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