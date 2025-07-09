Кремль не піде на поступки в Україні заради відновлення хороших відносин з Америкою.

Кремль відверто ігнорує заклики Дональда Трампа до припинення війни в Україні, тому що Володимир Путін вірить у здатність російської армії прорвати фронт і остаточно зломити Україну. Про це пише The New York Times.

Так, за словами двох співрозмовників видання, наближених до Кремля, російський лідер вважає, що перевага Росії на полі бою зростає, і що оборона України може впасти в найближчі місяці. Вони також повідомили, що Путін вважає неможливим припинення бойових дій зараз, якщо тільки Україна не погодиться на значні поступки.

"Він не пожертвує своїми цілями в Україні заради покращення відносин з Трампом", – погоджується з інсайдерами старший науковий співробітник Центру Карнегі Росія-Євразія Тетяна Станова.

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Очевидна зміна риторики Трампа, який перейшов від компліментів на адресу Путіна до публічного невдоволення ним же, схоже, не надто непокоїть Кремль. Речник Кремля Дмитро Пєсков сьогодні прямо про це заявив.

"Ми спокійно до цього ставимося. Ми очікуємо продовження нашого діалогу з Вашингтоном та наших зусиль щодо відновлення наших серйозно порушених двосторонніх відносин", – сказав Пєсков.

За словами двох людей, близьких до Кремля, Путін був готовий до того, що терпець Трампа увірветься. Він зрозумів, сказали вони, що Трамп може врешті-решт запровадити нові санкції після шестимісячної паузи, яку росіянам принесло його президентство. Однак правда також у тому, що досі нові американські санкції не виходили за межі риторики, і про нарощення американської військової підтримки України теж не йдеться.

"Якщо немає зростаючих витрат, чому він (Путін) повинен змінювати свою поведінку?" – зауважує Стефан Майстер, експерт з питань Росії у Німецькій раді з міжнародних відносин.

Інсайдери кажуть, що загалом Путін задоволений своєю взаємодією з Трампом цього року. Сам факт відновлення прямих переговорів лідерів Росії і США став проривом для Кремля, поклавши край трирічній дипломатичній ізоляції.

Війна в Україні: стратегічні перспективи

Як писав УНІАН, великий літній наступ Росії на фронті, на який в Кремлі, ймовірно, покладають значні сподівання, досі не приніс прийнятних для Москви результатів. Російська армія просувається вкрай повільно, і не має ознак того, що їй вдасться переломити хід війни цього року.

На цьому тлі західні аналітики висловлюють переконання, що Росію можна перемогти в Україні. Для цього потрібно лиш дві речі – віддати Україні 300 мільярдів заморожених російських активів, а також припинити фінансувати Росію, купуючи у неї нафту і газ.

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