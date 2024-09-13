Президент іронічно зазначив, що поки тільки Білорусь відзначилася збиттям російських "шахедів".

Президент України Володимир Зеленський обурився тим, що союзники разом збивають ракети та дрони у небі Близького Сходу, а аналогічного рішення про спільне збиття російських ракет та іранських "шахедів" у небі України досі немає. Свою думку з цього приводу він висловив у виступі на відкритті ХХ щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії.

"Коли ми чуємо, що в Росію прибули нові ракети з Ірану, це ж те саме зло, яке союзникам доводилося вже збивати в небі Близького Сходу. Зараз, можливо, відрізняється марка ракет, але не терористичний мотив Ірану, що лежить в основі розповсюдження та застосування цієї зброї. Якщо союзники разом збивають ракети й дрони в небі Близького Сходу, то чому досі немає аналогічного рішення про спільне збиття російських ракет й іранських "шахедів" у небі України?" - наголосив Зеленський.

Він зауважив, що це не робиться й тоді, коли ракети та дрони прямують буквально на територію країн-сусідів.

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"І коли ми порушуємо це питання з нашими партнерами, постійно, до речі, усі намагаються його просто, якщо чесно, заговорити. І бояться навіть сказати "ми працюємо над цим". Навіть цих слів бояться. І це правда. Поки що лише Білорусь відзначилася збиттям російських "шахедів". Я не думав, що в такому форматі це буде… Це справді, я вважаю, просто принизливо для сильного демократичного світу", - підкреслив глава держави.

Зеленський також заявив, що і Україна, і її партнери абсолютно точно знають усі точки, у яких Росія збирає сили для ударів, та де розташована російська протиповітряна оборона.

"Якщо хтось не знає з партнерів, ми можемо поділитися цією інформацією. І на які позиції виводяться пускові установки російських ракет і які маршрути логістики критичні для російського окупаційного контингенту. Все це можна знищити за лічені місяці. Війна триває 10 років, повномасштабна - майже три. Тобто чого не вистачає, щоб її завершити? Сили? Рішень? Чи бажання?" - сказав він.

Окремо Зеленський акцентував на тому, що в російських ракетах, які щоденно б’ють по українських містах і селах, є компоненти зі всього світу: Америки, Європи, Тайваню, тощо: "Ланцюжки такого постачання в Росію досі існують".

Раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Україна повинна отримати дозвіл бити вглиб Росії, а її стійкість - не нескінченна.

Міністр підтвердив, що Україна просить Польщу про те, щоб вона збивала російські ракети. "Згідно з нашою Конституцією, перший обов'язок польської армії - захищати наші кордони, що також стосується повітряного простору. Коли ракета опиняється в межах нашого повітряного простору, я вважаю, ми маємо право на самооборону", - пояснив дипломат.

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