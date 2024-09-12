Міністр зазначив, що розуміє аргументи тих, "кому необхідно контролювати температуру цього конфлікту".

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Україна повинна отримати дозвіл бити вглиб Росії, а її стійкість - не нескінченна.

В інтерв'ю газеті Le Monde, він відповів на запитання, чи потрібно дозволити Україні завдавати ударів углиб території Росії.

"Все залежить від мети. Перемогти Україні, тобто відновити контроль над міжнародно визнаними кордонами, чи протриматися? Проблема з другою стратегією полягає в тому, що здатність Києва триматися не безмежна", - сказав міністр.

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Сікорський зазначив, що розуміє аргументи тих, "кому необхідно контролювати температуру цього конфлікту".

"Але мене турбує те, що нас постійно запитують про "червоні лінії" Володимира Путіна і ніколи про наші власні. Польща - єдина країна в Євросоюзі, яка межує і з Росією, і з Україною. Я не бачу причин, через які Україна не могла б збити бомбардувальники, що запустили ці ракети, або завдати удару по авіабазах, з яких вони були запущені. Мені здається, це цілком законна військова ціль", - зазначив він.

Міністр підтвердив, що Україна просить Польщу про те, щоб вона збивала ракети РФ.

"Згідно з нашою Конституцією, перший обов'язок польської армії - захищати наші кордони, що також стосується повітряного простору. Коли ракета опиняється в межах нашого повітряного простору, я вважаю, ми маємо право на самооборону", - пояснив дипломат.

Він переконаний, що "цим ракетам у Польщі абсолютно не місце".

"Уявіть собі реакцію громадської думки, якби російські ракети наблизилися до повітряного простору Франції... А згадайте дебати, коли китайська повітряна куля, що виявилася нешкідливою, пролетіла над США. А тут ідеться про крилаті ракети", - додав Сікорський.

Зняття обмежень на удари по РФ

Як раніше повідомляла газета The Guardian, Лондон дозволить Києву бити ракетами Storm Shadow по території РФ. За даними джерел видання, рішення вже ухвалено в британському уряді. Терміни офіційного оголошення невідомі, прем'єр Великої Британії не заявить про це під час майбутньої зустрічі з Джо Байденом.

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