Також Китай не виключає можливості взяти участь у наступному саміті миру.

Керівник Китаю Сі Цзіньпін може зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським вже наступного місяця. Про це пише Reuters із посиланням на виступ екс-заступника міністра закордонних справ України Олександра Чалого на дипломатичному форумі в Китаї.

Відзначаючи намагання Китаю допомогти відновити європейську безпеку, Чалий сказав, що "зараз ми всі в Україні чекаємо на якісь контакти, прямі контакти між президентом Зеленським і президентом Сі".

Директор департаменту європейських досліджень Китайського інституту міжнародних досліджень Цуй Хунцзянь заявив у кулуарах форуму, що Китай відкритий для приєднання до майбутнього саміту миру, оскільки він не хоче, щоб його зусилля "пропали даремно".

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"Ми готові зробити все, що сприяє миру", - сказав Цуй, відповідаючи на питання про перспективу зустрічі Сі-Зеленського.

Україна критикує "мирний план" Китаю

Як писав УНІАН, навесні Китай спільно з Бразилією представив свій план врегулювання війни в Україні. Його суть зводиться до того, щоб припинити бойові дії та почати прямі переговори між Україною та РФ. Про виведення російських військ, покарання воєнних злочинців та виплату компенсацій Україні в цьому плані не йдеться.

Президент Володимир Зеленський розкритикував цей мирний план, як деструктивний. За його словами, план грає на руку Росії та не був обговорений з Україною. Зеленський вважає це ознакою неповаги.

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