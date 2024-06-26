Журналісти змогли дізнатися зміст скарги, яку на генерала подано до ДБР.

24 червня президент Володимир Зеленський зняв генерала Юрія Содоля з посади командувача Об’єднаних сил ЗСУ, яку він обіймав трохи більше 4 місяців. Хоча президент не назвав причин, незадовго перед тим начальник штабу бригади Нацгвардії "Азов" Богдан Кротевич звернувся до ГБР зі скаргою на Содоля.

Видання The Washington Post змогло отримати доступ до тексту цієї скарги і дізналося, в чому саме Кротевич звинувачує генерала. Як слідує з тексту скарги, Кротевич звинуватив Содоля в низці помилок, починаючи з часів оборони Маріуполя у 2022 році.

"Хоча генерал Содоль не керував обороною міста і жодної години не провів у Маріуполі, йому присвоєно звання Героя України", – написав Кротевич, додавши, що він не забезпечив бригаду "Азов" боєприпасами та не підготував оборонні споруди міста перед російським наступом.

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Після того, як один командир у місті запитав у Содоля інструкцій, Кротевич став свідком того, як Содоль відповів: "Нас [затисли]", перш ніж покласти трубку.

Зовсім нещодавно, під час свого командування східним фронтом, Содоль наказав "Азову" наступати без необхідних артилерійських боєприпасів, і коли були наведені аргументи, чому це неможливо, "проти командувача [Азова] було розпочато офіційне розслідування", – йдеться у скарзі.

"Генерал Содоль неадекватно керує військами, а його рішення призвели до загибелі тисяч військовослужбовців ЗСУ, Національної гвардії та інших підрозділів оборони, що призвело до слабкості позицій на фронті та втрати великої кількості території", – стверджує Кротевич.

Звільнення Содоля

Як писав УНІАН, Юрій Содоль був призначений Командувачем об'єднаних сил ЗСУ 11 лютого цього року на тлі численних перестановок у військовому командуванні після відставки головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Призначення Содоля зустріло критику багатьох військових блогерів, дотичних до ЗСУ, але для широкого загалу ця критика тривалий час лишалася непоміченою. Однак гучна заява начальника штабу бригади "Азов" Богдана Кротевича і його офіційне звернення до ДБР щодо Содоля винесли ситуацію в публічну площину.

Коментуючи зняття Содоля з посади, екс-речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов зауважив, що інформація, яка вилилася в широкий загал, є лише "верхівкою айзберга".

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