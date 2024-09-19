Подальші удари Сил оборони можуть знищити значну частину матеріальних запасів противника.

Удари ЗСУ по тилових логістичних об'єктах Росії матимуть набагато ширший оперативний тиск на окупантів та вплинуть на їхні наступи на всьому полі бою.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) нагадали, що влітку 2022 року Сили оборони атакували з РСЗВ HIMARS російські склади боєприпасів на тимчасово окупованих територіях України і це змусило противника розосередити арсенали. В результаті ефективність логістики ворога знизилась.

На думку експертів Інституту, удари ЗСУ по складах боєприпасів на території Росії, подібні за характером і масштабами до вчорашньої атаки в Торопці, можуть змусити військове командування окупантів ухвалити аналогічне рішення про реорганізацію та розосередження систем підтримки і логістики, щоб пом'якшити наслідки потенційних ударів.

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"Російські військові, скоріш за все, не усунули вразливі місця на багатьох об'єктах матеріально-технічного забезпечення шляхом створення укриттів. Зняття обмежень на використання західних систем і подальший розвиток власного потенціалу України з нанесення ударів на великі відстані, може дозволити ЗСУ більш ефективно використовувати такі вразливості ворога", - зазначають в ISW.

Аналітики вважають, що подальші удари Сил оборони по складах боєприпасів та ракет противника можуть знищити значну частину його матеріальних запасів.

"Удари українських військових по об'єктах на території Росії, можуть вплинути на наступальні операції на всьому театрі бойових дій. Це станеться якщо Сили оборони володітимуть матеріальною базою, можливостями та дозволом на проведення масштабної кампанії з нанесення ударів по об'єктах матеріально-технічного забезпечення і підтримки на території Росії", - додають в Інституті вивчення війни.

Удар по складу в місті Торопець

Склад у Торопці в ніч проти 18 вересня потрапив під удар безпілотників. В результаті спалахнула пожежа, а боєприпаси почали вибухати. У місті оголосили евакуацію.

Розслідувальний проект "Схеми" ("Радіо Свобода") пише, що кожне з кількох десятків сховищ арсеналу вміщує до 240 тонн боєприпасів.

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець вважає, що під ударом опинились щонайменше 60-70 сховищ, де за різними оцінками, зберігалося до 30 тисяч різних боєприпасів.

За словами джерел у СБУ, на складі зберігалися ракети, призначені для оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер" тактичних ракетних комплексів "Точка-У", КАБи та артилерійські боєприпаси.

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