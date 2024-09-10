Загарбники також намагаються просунутися вбік села Малі Щербаки на Запоріжжі.

Речник оперативного угруповання військ (ОУВ) "Таврія" Дмитро Лиховій розповів, що на півдні, зокрема, на лівобережжі Дніпра відбувається синхронне підвищення активності російських окупантів – одночасно збільшилась кількість бойових зіткнень та ворожих обстрілів.

"Зростає інтенсивність бойових дій і що стосується наших позицій - росіяни найбільше тиснуть саме на Херсонщині, і найбільша кількість бойових зіткнень з усієї нашої операційної зони припадає саме на Придніпровський напрямок, тобто на лівобережжя Дніпра", - наголосив речник в етері телемарафону.

За вчорашню добу було загалом 12 бойових зіткнень, з них 9 відбулися на островах, де є плацдарми ЗСУ.

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"Там росіяни намагаються невеликими піхотними групами із використанням човнів вибити наші підрозділи, які ми займаємо після виходу з села Кринки, також в інших визначених місцях на лівобережжі Дніпра. Їм (росіянам – УНІАН) це не вдається, але кількість штурмів велика та інтенсивність боїв значна", - додав Лиховій.

За його словами, варто звернути увагу на те, що кілька днів кількість бойових зіткнень у зоні відповідальності "Таврії" вимірюється двозначними цифрами. А це, як зазначив військовий, нетипово для зазначеного напрямку для останнього періоду (місяця-півтора), тому що було відносне затишшя.

"Щодо до наступу на лівобережжі Дніпра – атаки зупиняються. За вчора знищено 6 човнів противника, позавчора - 5 плюс склад плавзасобів...", - акцентував Лиховій.

Він підкреслив, що синхронно з бойовими зіткненнями значно зросла кількість артилерійських обстрілів з боку окупантів. Зокрема, вчора їх було 312, з них майже половина припадає на Херсонську область.

Також, за даними речника, противник за минулу добу завдав 331 удар дронами-камікадзе, не рахуючи "Шахедів", і це - найбільше за кілька останніх місяців. Крім того, зросла кількість боєприпасів, скинутих з російських безпілотників.

"Їх було 224 – це теж різке підвищення показника. Тобто маємо підстави говорити, що ворог збільшує інтенсивність бойових дій і за кількістю піхотних штурмів, й уражень наших позицій, і цивільних населених пунктів. Зокрема, на Придніпровському напрямку і також на Оріхівському напрямку в Запорізькій області, де вчора було три бойові зіткнення", - розповів Лиховій.

Він звернув увагу на те, що противник раніше "традиційно" атакував Сили оборони в районі Роботинського виступу, але зараз намагається просунутися вбік села Малі Щербаки, яке розташоване західніше. Лиховій уточнив, що це - територія, яка була деокупована під час контрнаступу Сил оборони у 2023 році.

"І тут противник забезпечує собі підтримку авіацією: кількість скинутих КАБів – 18 - саме на Оріхівський напрямок. Це теж найбільше за останні кілька тижнів. Крім того, ворог використовує там армійську авіацію і теж використовує некеровані авіаційні ракети", - додав Лиховій.

Водночас, за його словами, українські військові все більше відточують майстерність щодо знищення великих російських безпілотників-розвідників оперативно-тактичного рівня, які наводять на Сили оборони та цивільне населення ракетні удари, артилерію ворога тощо. Зокрема, за вчора уражено 12 таких БПЛА, з них 7 – за допомогою FPV-дронів.

Новини війни - ситуація на Лівобережжі

Нагадаємо, вчора, 9 серпня, речник оперативного угруповання військ (ОУВ) "Таврія" Дмитро Лиховій розповів, що на лівобережжі Дніпра спостерігається різке підвищення активності росіян. За попередні три дні – п’ятницю-неділю - на Придніпровський напрямок припали 30 штурмових дій противника. При цьому підвищення активності припадає не тільки на один із плацдармів, північніше від Кринок, а й на різні місцевості на лівому березі Дніпра, де є Сили оборони.

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