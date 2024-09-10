Речник оперативного угруповання військ (ОУВ) "Таврія" Дмитро Лиховій розповів, що на півдні, зокрема, на лівобережжі Дніпра відбувається синхронне підвищення активності російських окупантів – одночасно збільшилась кількість бойових зіткнень та ворожих обстрілів.
"Зростає інтенсивність бойових дій і що стосується наших позицій - росіяни найбільше тиснуть саме на Херсонщині, і найбільша кількість бойових зіткнень з усієї нашої операційної зони припадає саме на Придніпровський напрямок, тобто на лівобережжя Дніпра", - наголосив речник в етері телемарафону.
За вчорашню добу було загалом 12 бойових зіткнень, з них 9 відбулися на островах, де є плацдарми ЗСУ.
"Там росіяни намагаються невеликими піхотними групами із використанням човнів вибити наші підрозділи, які ми займаємо після виходу з села Кринки, також в інших визначених місцях на лівобережжі Дніпра. Їм (росіянам – УНІАН) це не вдається, але кількість штурмів велика та інтенсивність боїв значна", - додав Лиховій.
За його словами, варто звернути увагу на те, що кілька днів кількість бойових зіткнень у зоні відповідальності "Таврії" вимірюється двозначними цифрами. А це, як зазначив військовий, нетипово для зазначеного напрямку для останнього періоду (місяця-півтора), тому що було відносне затишшя.
"Щодо до наступу на лівобережжі Дніпра – атаки зупиняються. За вчора знищено 6 човнів противника, позавчора - 5 плюс склад плавзасобів...", - акцентував Лиховій.
Він підкреслив, що синхронно з бойовими зіткненнями значно зросла кількість артилерійських обстрілів з боку окупантів. Зокрема, вчора їх було 312, з них майже половина припадає на Херсонську область.
Також, за даними речника, противник за минулу добу завдав 331 удар дронами-камікадзе, не рахуючи "Шахедів", і це - найбільше за кілька останніх місяців. Крім того, зросла кількість боєприпасів, скинутих з російських безпілотників.
"Їх було 224 – це теж різке підвищення показника. Тобто маємо підстави говорити, що ворог збільшує інтенсивність бойових дій і за кількістю піхотних штурмів, й уражень наших позицій, і цивільних населених пунктів. Зокрема, на Придніпровському напрямку і також на Оріхівському напрямку в Запорізькій області, де вчора було три бойові зіткнення", - розповів Лиховій.
Він звернув увагу на те, що противник раніше "традиційно" атакував Сили оборони в районі Роботинського виступу, але зараз намагається просунутися вбік села Малі Щербаки, яке розташоване західніше. Лиховій уточнив, що це - територія, яка була деокупована під час контрнаступу Сил оборони у 2023 році.
"І тут противник забезпечує собі підтримку авіацією: кількість скинутих КАБів – 18 - саме на Оріхівський напрямок. Це теж найбільше за останні кілька тижнів. Крім того, ворог використовує там армійську авіацію і теж використовує некеровані авіаційні ракети", - додав Лиховій.
Водночас, за його словами, українські військові все більше відточують майстерність щодо знищення великих російських безпілотників-розвідників оперативно-тактичного рівня, які наводять на Сили оборони та цивільне населення ракетні удари, артилерію ворога тощо. Зокрема, за вчора уражено 12 таких БПЛА, з них 7 – за допомогою FPV-дронів.
Новини війни - ситуація на Лівобережжі
Нагадаємо, вчора, 9 серпня, речник оперативного угруповання військ (ОУВ) "Таврія" Дмитро Лиховій розповів, що на лівобережжі Дніпра спостерігається різке підвищення активності росіян. За попередні три дні – п’ятницю-неділю - на Придніпровський напрямок припали 30 штурмових дій противника. При цьому підвищення активності припадає не тільки на один із плацдармів, північніше від Кринок, а й на різні місцевості на лівому березі Дніпра, де є Сили оборони.