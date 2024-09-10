Потенціал противника не є таким потужним, щоб швидко замкнути ці кліщі, каже експерт.

Через загрозу оточення українські воїни почали виходити з ризикованої ділянки на східному березі річки Вовча Донецької області. Про це заявив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець в етері "Еспресо".

"Коли ми говоримо про ділянку Гірник - Красногорівка, маємо на увазі трикутник Карлівка - Невельське - Красногорівка, де розташовані наші підрозділи. Після захоплення Невельського і просування в бік Красногорівки, а також західніше Красногорівки, ворог візуально оточив наше угруповання на цій ділянці", - зазначив Згурець.

За його словами, потенціал противника не є таким потужним, щоб швидко замкнути ці кліщі.

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"Зараз відбувається раціональне і поступове виведення наших підрозділів з цієї ділянки, розташованої на східному березі річки Вовча. Загрози були зрозумілі раніше, і сподіваюся, що Генштаб також їх усвідомлює та розуміє ризики. Однак, знаю, що наші підрозділи зазвичай виходять майже в останній момент", - додав Згурець.

Війна в Україні: важливі новини

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що окупанти зосереджують зусилля на Покровському напрямку, кидаючи у бій найдосвідченіші штурмові підрозділи. Крім того, жорсткі бої тривають на підступах до Часового Яру.

"По всіх напрямках наступу противника тривають бойові дії різної інтенсивності. Подекуди, ціною великих втрат, ворог має незначний успіх. Під час активних бойових дій тактичні позиції військ можуть змінюватись кілька разів протягом доби. Станом на зараз суттєвих змін не відбулось", – сказав Сирський.

Вчора стало відомо, що російські окупаційні війська захопили населений пункт Веселе Донецької області. Він розташований східніше Гродівки, у Покровському районі області.

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