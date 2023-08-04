Знищено три ББМ, шість одиниць артилерійських систем та мінометів, один ПТРК, один станковий гранатомет, чотири БпЛА, три одиниці автомобільної та три одиниці спеціальної техніки.

Сили оборони України системно нищать окупантів на Таврійському напрямку, протягом доби там було ліквідовано 21 одиницю військової техніки противника.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічним угрупованням військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський у Telegram.

"На Таврійському напрямку триває робота Сил оборони. Артилерійські підрозділи наших військ протягом доби виконали 1 тис. 477 вогневих завдань. Було знищено 21 одиницю військової техніки противника", - заявив він.

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Зокрема, за словами командувача, знищено три ББМ, шість одиниць артилерійських систем та мінометів, один ПТРК, один станковий гранатомет, чотири БпЛА, три одиниці автомобільної та три одиниці спеціальної техніки.

Також, як додав Тарнавський, було знищено три склади боєприпасів противника.

Війна в Україні: новини

Як повідомляв УНІАН, за добу ЗСУ знищили 640 російських загарбників, чотири танки, 15 бойових броньованих машин, 19 артилерійських систем, один засіб ППО та 27 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала дев'ять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та два - по зенітно-ракетних комплексах окупантів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 12 артилерійських засобів на вогневих позиціях, одну радіолокаційну станцію, один пункт управління, три райони зосередження особового складу, два засоби протиповітряної оборони та три склади боєприпасів ворога.

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