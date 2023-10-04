При цьому аналітики Інституту зазначили, що російські сили не здатні витримати високий темп наступальних операцій.

ЗСУ провели наземні атаки біля Бахмута, але не досягли підтверджених успіхів.

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Про це йдеться у свіжому звіті Інституту з вивчення війни (ISW). Аналітики зазначили, що російські воєнкори повідомили, що ЗСУ поступово просуваються в районі Кліщіївки та Андріївки за 10 км на південь від Бахмута, щоб прорвати оборону окупантів біля залізничної лінії. Повідомляється, що українські військові сильно обстрілюють передові російські позиції біля Кліщіївки, щоб добитися відходу ворожих сил, що дасть можливість ЗСУ просунутися.

У звіті наголошується, що російські війська продовжили наземні атаки біля Бахмута і на лінії Авдіївка-Донецьк, але не домоглися ніяких підтверджених успіхів.

Аналітики також навели дані російського воєнкора про те, що окупанти збільшили інтенсивність і розширили географічну зону своїх наступальних операцій в районі Авдіївки. "Хоча російські сили, ймовірно, не здатні витримати збільшений темп і інтенсивність наступальних операцій", - підкреслили аналітики.

Війна в Україні: новини

Сили оборони України продовжують ведення оборони на Сході та Півдні України та наступальної операції на Бахмутському і Мелітопольському напрямках. За минулу добу сталося 43 бойових зіткнень.

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