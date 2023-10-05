Військові РФ починають активно переймати торішній досвід українців, коли електроенергії не було по кілька діб, зазначили у спецслужбі.

Сьогоднішній блекаут в Курській області РФ виявився операцією Служби безпеки України.

Дрони СБУ залишили без світла важливі військові об’єкти російських окупантів, повідомило УНІАН джерело у спецслужбі. Зокрема, за словами нашого співрозмовника, черговий блекаут відбувся "в рамках "підготовки" військ окупантів до осінньо-зимового періоду".

Зокрема, військові об’єкти РФ були підключені до електропідстанції у населених пунктах Суджа, Любімовка та Глушково Курської області. Саме її і атакували дрони СБУ.

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"Як наслідок - російські військові починають активно переймати минулорічний досвід українців, коли електроенергії не було по кілька діб", - зауважили в СБУ.

Це вже не перший блекаут у Курській області, спричинений атаками СБУ. Попередній був 29, а до цього - 26 вересня. Тоді також було уражено електропідстанції, від яких живилися важливі військові об‘єкти росіян.

Загалом, СБУ організувала вже 7 подібних атак на ворожу інфраструктуру.

Курська область під ударом безпілотників - що треба знати

Як повідомляв УНІАН, цієї ночі декілька районів Курської області залишилися без світла. Місцева влада заявила, що це відбулося через атаку українських безпілотників.

За даними ЗМІ, під ударом опинилися центральна електропідстанція міста Суджа (12 км від російсько-українського кордону), електропідстанція селища Глушково (6 км від держкордону).

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