Українські військові готуються до всіх можливих сценаріїв розвитку подій, наголосив він.

Українські військові готові до відбиття повітряних атак з території Білорусі. Про це сказав речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш.

"Якщо з території Білорусі по Україні почнуть летіти ракети, або злітати літаки, які будуть атакувати нашу територію, то ми готові до відбиття їхнього повітряного нападу. Наші сили, зокрема ГУР та СБУ, довели всьому світу, що ми можемо проводити унікальні операції на території противника. Тому, якщо існуватиме загроза з території Білорусі, ми зробимо все можливе, щоб убезпечити наш повітряний простір", – заявив він в ефірі "Еспресо".

Речник Повітряних сил наголосив, що українські військові готуються до всіх можливих сценаріїв розвитку подій. Він зазначив, що авіація є високомобільною частиною армії і здатна швидко долати великі відстані.

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"Білорусь вже дозволяла РФ атакувати Україну зі своєї території. Тому сьогодні ми маємо бути готовими до будь-яких дій противника, в тому числі – удару по повітряних цілях ворога", – резюмував він.

Загроза атак з Білорусі

Днями самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна готується до війни.

Коментуючи цю заяву, речник ПС ЗСУ Ілля Євлаш сказав, що в Збройних силах не виключають поновлення авіаударів по Україні з території Білорусі. Він зазначив, що навіть зараз росіяни використосують білоруські аеродроми під час навчань.

Водночас у Головному управлінні розвідки Міноборони України кажуть, що Росія намагається робити різні "вкиди", щоб посіяти паніку в Україні. Так представник ГУР Андрій Юсов прокоментував інформацію щодо можливого наступу на Харків та атаки з Білорусі, яка шириться в медіа.

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