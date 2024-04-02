Водночас диктатор запевнив що його країна нібито не хоче воювати.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна готується до війни.

"Нікому не вірте, що ми хочемо воювати. Ми готуємось до війни, я про це говорю відверто. "Хочеш миру - готуйся до війни" - не я це придумав. Це дуже правильно сказано", - заявив диктатор, цитує "Новое издание".

За його словами, у країні проводиться підготовка військових підрозділів, постачається озброєння та техніка для підвищення оборонної готовності.

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Роль Білорусі у війні проти України:

Нагадаємо, Мінськ з початку повномасштабного вторгнення надавав російським загарбницьким військам свій повітряний простір і територію. Крім того, диктатори оголосили про побудову спецсховища для російської тактичної ядерної зброї на території Білорусі.

Лукашенко то заявляв, що Україна готує напад на Білорусь, то раптово казав, що ніхто на країну нападати не буде. Незадовго до повномасштабного нападу він сказав, що можлива війна з Україною "триватиме максимум три-чотири дні".

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