За його словами, незалежні військові аналітики, а не лише офіційні посадові особи, так само можуть аналізувати і підтверджувати певну інформацію.

Росія намагається робити різні "вкиди", щоб посіяти паніку в Україні. Про це сказав представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання з приводу інформації щодо можливого походу Росії на Харків і його окупації, щодо можливого прориву лінії фронту.

Він зазначив, що паралельно з такою інформацією ще відбуваються й інші речі, зокрема, запускається інформація щодо можливого наступу Білорусі.

"Ось знову активізувалася білоруська тема, наприклад, та й інші, які ворог любить використовувати для того, щоб збурювати панічні настрої, зокрема, в середині країни. Нічого стратегічно нового по формуванню модерних угруповань не відбулося", - сказав Юсов.

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За його словами, незалежні військові аналітики, а не лише офіційні посадові особи, так само можуть аналізувати і підтверджувати цю інформацію.

"Стосовно того як треба реагувати – безумовно, укріплення лінії оборони по всьому напрямку відбувається зараз надзвичайно активно. Є різні плани і командування відпрацьовує різні сценарії. А те, що стосується загрози тут і зараз, завтра нападуть і треба негайно тікати і сіяти паніку, то це, звичайно, російське ІПСО. Для цього воно й робиться", - наголосив Юсов.

Заяви Лукашенка про підготовку до війни

Експерт Центру оборонних стратегій, дипломат Олександр Хара, коментуючи, заяви самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка про підготовку до війни, зазначив, що малоймовірно, що він втягне відкрито свою країну у війну.

Він зазначає, що цей фюрер "бєлоруського мира" навряд чи наважиться на щось більше, ніж провокації, а буде діяти виключно в координації і за ініціативою свого старшого фюрера "руського мира" Путіна".

Хара нагадав, що навіть якщо жодного білоруса не було на українській території, то, з точки зору міжнародного права, Білорусь є країною-агресором, бо вона дозволила напад на Україну і продовжує допомагати Росії.

Хара зазначає, що на сьогодні Україна готова до можливих провокацій чи можливого наступу на Київ: було посилення фортифікацій, а наш кордон точно не є порожнім.

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