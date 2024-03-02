Масштабна пожежа з детонацією боєприпасів відбувалася всю ніч до ранку.

Військові Збройних сил України ліквідували склад боєприпасів російських окупантів в Олешках Херсонської області. Про це у Facebook повідомила 11 бригада Національної гвардії України.

За даними розвідки, в приміщенні промислового призначення військові РФ облаштували склад боєкомплекту.

"Після філігранного влучання аеророзвідниками 11 бригади ім. М. Грушевського Південного оперативно-територіального об’єднання Національної гвардії України на складі зайнялася пожежа. За інформацією з різних джерел, масштабна пожежа з детонацією боєприпасів відбувалася всю ніч до ранку", - ідеться у повідомленні.

Ситуація у Херсонській області - останні новини

У Силах оборони півдня України повідомили, що відбувається на лівобережжі Херсонщини. Там зазначили, що внаслідок атак ворожих БпЛА двоє поліцейських отримали вогнепальні поранення.

Водночас під час контрбатарейної боротьби ЗСУ скоротили російську армію на майже 60 окупантів та десятки одиниць техніки.

При цьому протягом доби ворог не здійснював штурмових дій, але продовжував активну аеророзвідку, щільно обстрілював з артилерії, рясно спрямовував ударні дрони різних типів.

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