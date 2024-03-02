Внаслідок атак ворожих БпЛА двоє поліцейських отримали вогнепальні поранення

На лівобережжі, на Херсонщині, під час контрбатарейної боротьби ЗСУ скоротили російську армію на майже 60 окупантів та десятки одиниць техніки.

Як повідомили у Силах оборони півдня України, наразі ЗСУ продовжують контрбатарейну боротьбу та утримання позицій на лівому березі Дніпра в межах плацдармів. Протягом доби ворог не здійснював штурмових дій, але продовжував активну аеророзвідку, щільно обстрілював з артилерії, рясно спрямовував ударні дрони різних типів. Своєю чергою Сили оборони завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах.

Протягом доби отримали підтвердження, що на лівому березі поменшало на 59 окупантів, зенітну установку, 8 гармат, в тому числі одну САУ, два станкові гранатомети "Полум’я", чотири засоби радіоелектронної боротьби (від антен до станцій), 13 одиниць автобронетехніки, пункт управління БпЛА "ZALA", генератор та човен.

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"Знищено ще один польовий склад паливо-мастильних матеріалів, пункт боєпостачання та три спостережні пункти", - йдеться у повідомленні.

Також протягом бойової доби ворог завдав ракетного удару крилатою ракетою Х-35 по Шевченківській громаді на Миколаївщині. Виникла пожежа складського приміщення та сільськогосподарської техніки на території фермерського господарства. Вибуховою хвилею пошкоджено розташовані поруч житлові будинки.

Не припиняючи терор населення прифронтових територій Херсонщини, російські окупанти застосували 57 FPV-дронів, 13 ударних БпЛА "Ланцет" та скинули з БпЛА різних модифікацій 41 осколковий боєприпас. Внаслідок атак ворожих БпЛА двоє працівників поліції отримали вогнепальні поранення, пошкоджено 2 службових автомобілі поліції.

"Вісім разів окупанти вдарили з артилерії по Херсону. Тричі били по Станіславу. Двічі були обстріляні Токарівка, Бургунка, Антонівка. Також під ворожими обстрілами опинилися Дніпровське, Зміївка, Олександрівка, Придніпровське, Милове, Тягинка, Львове, Інженерне та Понятівка на Херсонщині, берегова лінія Очаківської громади та населені пункти Куцурубської громади", - розповіли у Силах оборони.

Під час артилерійських обстрілів пошкоджено багатоповерхівку, адмінбудівлю, більше десятка приватних будинків, стільникова вежа, гараж та приватний автомобіль.

Наразі відомо, що у двох морях на бойовому чергуванні перебуває чотири кораблі ворожого флоту: три – у Чорному та один – в Азовському. Ракетоносії з пунктів базування не виходили.

Останні штурми на лівому березі Херсонщини

За попередню бойову добу на лівому березі Дніпра загарбники здійснили чотири штурми, але, зазнавши втрат у живій силі, відійшли на свої вихідні позиції. За попередніми даними, 40 окупантів склали безповоротні та санітарні втрати саме під час штурмів плацдармів.

Окрім того, за той же період на лівому березі поменшало ще на 47 окупантів, дев’ять гармат та стільки ж одиниць автобронетехніки, три станції радіоелектронної боротьби та два човни тощо.

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