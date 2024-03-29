В ISW зауважують, що ЗСУ не дозволяють російським загарбникам просуватися вздовж всієї лінії фронту.

Збройні Сили України сповільнили темпи просування РФ на захід від Авдіївки після того, як російські війська захопили місто 17 лютого. Ворожій армії вдалося досягти лише незначних тактичних успіхів на інших напрямках фронту. Про це пише Інститут вивчення війни.

У ISW зазначають, що нині українські захисники не дозволяють окупантам досягти значних тактичних успіхів вздовж всієї лінії фронту, проте затримки з наданням військової допомоги з боку США, можливо, збільшать шанси Росії для цього.

Аналітики також цитують слова президента України Володимира Зеленського, який в інтерв'ю CBS News заявив, що українські військові стримали наступ РФ впродовж зими 2023-2024 років та стабілізували оперативну ситуацію. Водночас за його словами, ЗСУ не готові до оборони від чергової великої наступальної операції ворога, яка передбачається в травні або червні цього року.

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"Російські війська, ймовірно, продовжуватимуть підтримувати темп своїх наступальних операцій до весни 2024 р., незважаючи на складні погодні умови та рельєф місцевості, щоб скористатися нестачею українських матеріальних засобів до прибуття очікуваної обмеженої західної допомоги у сфері безпеки. Російські війська також, ймовірно, прагнуть змусити Україну витрачати матеріальні засоби, які вона могла б накопичити для оборонних зусиль цього літа і можливих контрнаступальних операцій пізніше в 2024 або 2025 років", - додають в Інституті.

Ситуація на фронті: останні новини

Раніше помічник начальника прикордонного загону "Сталевий кордон" Іван Шевцов заявив, що на Лимано-Купʼянському напрямку зібрано біля 100 тисяч окупантів. За його словами, там противник постійно несе втрати в особовому складі та техніці.

"Як і раніше, ворог більш активно поводиться на Лиманському напрямку. Протягом минулої доби він спробував атакувати позиції Сил оборони, усі безуспішні. На Куп’янському напрямку ворог менш активний: позавчора була одна атака, минулої доби штурмових дій взагалі не було", - зазначив він.

Також командир екіпажу БпЛА "Кара небесна" 4-ї бригади "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш розповів про застосування дронів ворогом на передовій. Він зауважив, що за кількістю FPV-дронів в зоні, де перебуває бригада "Рубіж", російська армія переважає в 4-5 разів.

"Тут спокійно по вулиці не походиш ні вдень, ні вночі. Ворог відразу намагається тебе вистежити і знищити. Але в них це погано виходить", - додав військовий.

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