ЗСУ зосереджують сили в Харківській області, але це створює дефіцит снарядів на інших ділянках фронту.

На Донбасі ЗСУ не вистачає снарядів, а російські окупанти тим часом увійшли в село Сокіл.

За словами експерта BILD з аналізу відкритих даних Юліана Рєпке, з квітня в Україну прибуло близько 10 тис. снарядів калібру 155-мм зі США, а також 12 тис. з Німеччини.

Наразі ЗСУ зосереджують сили в Харківській області, де їм вдається успішно контратакувати, але це створює дефіцит снарядів на інших напрямках фронту.

Відео дня

Рєпке прокоментував відео, де шестеро россійських окупантів рухаються із села Новобахмутівка до Соловйового на захід від Авдіївки. Аналітик звернув увагу, що росіяни йдуть відкритим полем, але їх не обстрілюють з артилерії. Тільки одного з них важко поранив український дрон-камікадзе.

Таку ситуацію аналітик видання вважає доказом дефіциту снарядів у ЗСУ, а також бронетехніки у самих окупантів. З-під Соловйового окупанти наступають на село Сокіл. На його східній околиці вже зав'язалися перші бої. Це село кілька тижнів успішно захищає 47-а бригада ЗСУ.

Війна в Україні: новини

Окупанти змогли просунутися на частині території сходу України. Такою інформацією поділилися аналітики DeepState. "Ворог просунувся в Красногорівці...", - написали експерти. Аналітики також показали карту бойових дій, на якій видно, що противник намагається атакувати місто Красногорівка з трьох сторін.

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