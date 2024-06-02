Російські окупанти змогли просунутися на частині території сходу України.
Такою інформацією поділилися аналітики DeepState у Telegram. "Ворог просунувся в Красногорівці…", - написали експерти.
Аналітики також показали свіжу карту бойових дій, на якій видно, що супротивники намагаються атакувати місто Красногорівка Донецької області з трьох боків.
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Росіяни вже тривалий час намагаються рухатися вперед, у тому числі на частині території Донецької області, отримують гідну відсіч від українських воїнів та зазнають серйозних втрат. Варто зазначити, що загальні втрати ворога на 2 червня 2024 року вже становлять приблизно 509 860 загарбників.
Експерт німецького видання Bild з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке 2 числа повідомив, що окупанти захопили більшу частину селища Калинівка Донецької області, яке знаходиться неподалік міста Часів Яр. Крім того, за його відомостями, супротивники перетнули канал, розташований північніше Часового Яру.