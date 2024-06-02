Журналісти назвали три ключові рубежі, на яких зараз точаться бої.

Росія відкрила новий фронт в Україні, розпочавши несподіваний наступ у Харківській області та змусивши Україну перекинути війська з інших областей для захисту позицій.

Про це пише CNN. Зазначається, що це стало прикладом того, як Росія користується вразливими місцями України – нестачею живої сили та артилерії, а також проблемами з захистом повітряного простору та оборонними фортифікаціями. Видання назвало три ключові рубежі, на яких зараз точаться бої.

Харківський фронт

В результаті транскордонного нападу росіяни швидко взяли під контроль кілька сіл. Відтоді Росія посилила свої атаки в цьому районі, намагаючись взяти під контроль ключові населені пункти – Вовчанськ і Липці.

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Липці, що розташовані приблизно за 30 кілометрів на північ від Харкова, перебувають під потужним російським обстрілом. Захоплення цього населеного пункту дозволило б російським військам розташувати артилерію в межах досяжності другого за величиною міста України – Харкова, який вже потерпає від російських ракетних атак.

Ця атака також дозволяє Росії відволікти і без того обмежені українські ресурси від інших ліній фронту і створити буферну зону.

Схід. Авдіївка та Бахмут

До наступу на Харківщині Росія зосереджувала свої наступальні сили на сході, де вона просувалася з жовтня 2023 року. Захоплення Донбасу залишається головною метою Кремля.

У лютому російські війська досягли значного успіху на цьому фронті, захопиаши місто Авдіївку. З того часу російські війська неухильно просуваються на захід у напрямку Покровська, який є життєво важливим військовим вузлом для України.

За кілька десятків кілометрів на північ розташоване місто Бахмут, яке росіяни захопили навесні минулого року після дев'ятимісячної боротьби. Зараз російські війська просуваються на захід до Часового Яру. Отримання контролю над висотою, на якій розташоване місто, наблизить путінські війська до стратегічного міста Краматорськ.

Битва за Роботине

На півдні українські війська зазнають тиску на південний схід від Запоріжжя – однієї з небагатьох ділянок, де вони досягли успіху під час контрнаступу минулого літа.

Як російські "воєнкори", так і український ресурс DeepStateMap повідомляють про невелике просування російських військ вглиб української території.

"Роботине – крихітне село, яке зараз повністю зруйноване, кілька разів переходило з рук в руки під час війни. Вперше воно було захоплене російськими військами на початку березня 2022 року, а на початку цього місяця Москва знову заявила про свій контроль над ним. Україна це заперечує. Битва за Роботине підкреслює мінливість поля бою і є яскравою ілюстрацією характеру бойових дій, коли війна вирішується в жорстоких боях за часто покинуті села", – наголошує CNN.

Війна в Україні: це варто знати

Українські захисники продовжують завдавати втрат ворогу. Зокрема, у травні було знищено понад 1100 російських артилерійських систем. Ця кількість – рекорд за час повномасштабної війни РФ проти України.

Тим часом на окупованому лівому березі Херсонщини літо для окупантів почалося з "прильоту". Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, у Малокаховці "прилетіло" по місцю базування російських загарбників. Повідомлялося про детонацію та сильну пожежу.

За даними ЗСУ, минулої доби на лівобережжі Дніпра тимчасово окупованої Херсонщини загарбники здійснили 5 штурмів в районі Кринок. У Силах оборони запевняють, що всі штурми противника завершились його поразкою.

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