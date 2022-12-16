Загальні бойові втрати противника з 24 лютого орієнтовно склали близько 97 тис. 270 осіб.

Минулої доби українські військові ліквідували ще майже 700 російських окупантів. Як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, загальні бойові втрати противника з 24 лютого орієнтовно склали близько 97 тис. 270 осіб, з яких 680 знищено минулої доби.

Втрати Росії у техніці:

2 тис. 980 танків (5 за минулу добу);

5 тис. 952 бойові броньовані машини (6 за добу);

1 тис. 946 артилерійських систем (3 за добу);

410 реактивних систем залпового вогню (4 за добу);

211 засобів протиповітряної оборони;

281 літак, 264 гелікоптери;

1 тис. 648 безпілотників оперативно-тактичного рівня (4 за добу);

592 крилаті ракети;

16 кораблів/катерів;

4 тис. 563 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;

172 одиниці спецтехніки.

Втрати Росії на війні в Україні

13 грудня у Запорізькій області Сили оборони України знищили склади боєприпасів російських окупантів та кілька одиниць ворожої техніки та озброєння. Поранення отримали понад 200 загарбників.

Як повідомляв Генштаб ЗСУ 16 грудня, авіація Сил оборони завдала 22 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та тричі ударила по позиціях ЗРК окупантів.

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Крім того, у Росії продовжується агітація військовослужбовців підписувати контракт, щоб перекрити втрати, яких окупанти зазнали внаслідок ефективних дій ЗСУ.

Зазначимо, що наразі найзапекліші бої точаться в Бахмуті на Донбасі. Там російські окупанти зазнають шалених втрат, ЗСУ зберігають контроль над містом.

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