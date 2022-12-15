У Запорізькій області Сили оборони України у вівторок, 13 грудня, знищили склади боєприпасів російських окупантів та кілька одиниць ворожої техніки та озброєння.
Поранення отримали понад 200 загарбників, про це йдеться у зведенні Генерального штабу України.
"…13 грудня, в районах населених пунктів Токмак, Пологи та Бердянськ Запорізької області, Сили оборони знищили два склади боєприпасів ворога, дві артилерійські системи з боєкомплектом, а також шість одиниць військової техніки різного типу", - зазначили у Генштабі.
За його даними, морги та лікувальні заклади тимчасово окупованого Мелітополя переповнені, тому вороги перевозять тіла та поранених у підконтрольний РФ Крим.
Ситуація в Запорізькій області під час війни з РФ - найважливіші новини
Окупанти захопили низку населених пунктів у Запорізькій області, зокрема, Мелітополь. Армія України активно протистоїть ворогу.
Мер Мелітополя Іван Федоров 4 грудня розповів, що на Запорізькому напрямку захисники України за тиждень ліквідували не менше 20 військових баз ворога, знищені 1 200 супротивників.
14 грудня Генштаб ЗСУ повідомляв, що 12 числа наші воїни завдали удар по району зосередження загарбників біля Вербового Запорізької області, і було знищено багато одиниць ворожого озброєння й техніки.
Військовий льотчик-інструктор, полковник запасу армії України Роман Світан спрогнозував, що окупанти можуть відступити на частині Запорізької області.