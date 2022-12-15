У вівторок ліквідовані дві ворожі артилерійські системи з боєкомплектом, зазначив Генштаб ЗСУ.

У Запорізькій області Сили оборони України у вівторок, 13 грудня, знищили склади боєприпасів російських окупантів та кілька одиниць ворожої техніки та озброєння.

Поранення отримали понад 200 загарбників, про це йдеться у зведенні Генерального штабу України.

"…13 грудня, в районах населених пунктів Токмак, Пологи та Бердянськ Запорізької області, Сили оборони знищили два склади боєприпасів ворога, дві артилерійські системи з боєкомплектом, а також шість одиниць військової техніки різного типу", - зазначили у Генштабі.

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За його даними, морги та лікувальні заклади тимчасово окупованого Мелітополя переповнені, тому вороги перевозять тіла та поранених у підконтрольний РФ Крим.

Ситуація в Запорізькій області під час війни з РФ - найважливіші новини

Окупанти захопили низку населених пунктів у Запорізькій області, зокрема, Мелітополь. Армія України активно протистоїть ворогу.

Мер Мелітополя Іван Федоров 4 грудня розповів, що на Запорізькому напрямку захисники України за тиждень ліквідували не менше 20 військових баз ворога, знищені 1 200 супротивників.

14 грудня Генштаб ЗСУ повідомляв, що 12 числа наші воїни завдали удар по району зосередження загарбників біля Вербового Запорізької області, і було знищено багато одиниць ворожого озброєння й техніки.

Військовий льотчик-інструктор, полковник запасу армії України Роман Світан спрогнозував, що окупанти можуть відступити на частині Запорізької області.

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